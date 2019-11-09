"Бавария" – "Боруссия" Д: онлайн центрального матча осени в чемпионате Германии

Звезды "Баварии" Роберт Левандовский и Томас Мюллер / Фото: Reuters

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Как пишут в Германии, сегодняшняя встреча "Баварии" и "Боруссии" Дортмунд на "Альянц Арене" станет не только центральным матчем тура, но и всей осенней части чемпионата Германии. Мюнхенцы пока занимают непривычно низкое для себя пятое место и буквально после прошлого тура уволили Нико Ковача, так что это дебют в Бундеслиге нынешнего временного наставника Ханса-Дитера Флика. "Шмели" до этого тура шли вторыми, устроив погоню за "Боруссией" из Менхенгладбаха. Так что у них каждое очко на счету... Матч начнется в 19:30 по Киеву.

БАВАРИЯ – БОРУССИЯ Д 0:0

Что в сезоне. Болезненное поражение в предыдущем туре Бундеслиги от франкфуртского "Айнтрахта" 1:5 стоило работы главному тренеру "Баварии" Нико Ковачу. После 10 туров у "звезд Юга" пять побед, три ничьих, два поражения и пятое место в таблице при 18 очках. Уже под руководсвтом временного наставника Флика мюнхенцы победили в Лиге чемпионов греческий "Олимпиакос" 2:0 и досрочно вышли в 1/8 финала. У "Боруссии" Д в чемпионате пять побед, четыре мировые, одна осечка и второе место при 19 очках.

Дортмунд выиграл три последних матчах – у лидера Бундеслиги "Боруссии" из Менхенгладбаха (2:1), у "Вольфсбурга" (3:0) и "Интера" в Лиге чемпионов – 3:2.

Кадры. Центральный защитник "Баварии" Жером Боатенг не сыграл из-за полученной в прошлом матче красной карточки. Вместо него в заявку будет включен Лукас Май. Не стоит рассчитывать хозяевам и на травмированных Никласа Зюле, Лукаса Эрнандеса и Фьете-Арпа. У "Боруссии" еще не востановился после травмы защитник Марсель Шмельцер. Под вопросом участие в поединке капитана Марко Ройса, у которого повреждение голеностопа, а также Джейдона Санчо и Марвина Хитца.

Что говорили:

Тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик: "Нам предстоит очень интенсивный матч, который с предвкушением ждет вся Германия. Мы играем дома и хотим победить. Мы отдадим все силы борьбе. На тренировке было уделено огромное внимание тактическим аспектам. "Дортмунд" в атаке хорошо распоряжается мячом и действует на очень высоких скоростях. Мы должны будем противостоять этому. Это команда другого калибра, не "Олимпиакос". Нам нужно прибавить".

Тренер "Боруссии" Д: Люсьен Фавр: "Это очень особенный и важный матч. В последние пять лет в гостях у "Баварии" было очень тяжело. Нам нечего терять. Мы относимся к "Баварии" с большим уважением, это команда топ-уровня. Но мы не боимся".

Смотрите, как "Бавария" в Лиге чемпионов переиграла греческий "Олимпиакос" – 2:0

А так "Боруссия" из Дортмунда все-таки взяла верх над "Интером" – 3:2

Личные встречи. Команды сыграли между собой 121 матч во всех турнирах, из них 100 в чемпионате. Из этой сотки в Бундеслиге "Бавария" выиграла 46 встреч, 29 завершились в ничью, а 25 остались за коллективом из Дортмунда. Мюнхенцы забили 195 голов, "Боруссия" – 122. Последний раз они встречались в августе в матче за Суперкубок, и первый трофей сезона уплыл к "шмелям" – дортмундцы Алькасер и Санчо закатили в рота соперников два безответных мяча.

Лучше всего "Дортмунду" придется опекать нападающего "Баварии" Роберта Левандовского – в последних десяти матчах польский форвард забил "Боруссии" 14 мячей.

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