"Байер" – "Бавария": онлайн матча Бундеслиги

В центральном матче 30 тура чемпионата Германии "Байер" принимает лидера сезона "Баварию". Поединок пройдет на стадионе "Бай Арена" в Леверкузене в субботу и начнется в 16:30 по Киеву. Мы проводим онлайн-трансляцию матча с фото, видео-повторами, комментариями важных эпизодов.

"Байер" – "Бавария"

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"Бавария" продолжает свою феноменальную серию – команда не знает поражений во всех турнирах уже 15 игр кряду, в последних десяти неизменно добывались победы, а среднее количество голов команды Ханса-Дитера Флика – 3,3 за матч! Такая серия позволила оторваться уже на семь очков в турнирной таблице Бундеслиги от дортмундской "Боруссии".

"Байер" отстает от "Баварии" на 11 очков, а от второй строчки в таблице – всего на 4 очка. Мотивация хозяев – возможность зацепиться за призовые места и путевку в Лигу чемпионов.

"Байер" – "Бавария": прогноз на матч. Букмекерские конторы выставили такие котировки на этот матч: победа "Байера" – 6.30, ничья – 5.10, победа "Баварии" – 1.47. Как видим, гости – большие фавориты. Вообще, в эпоху карантина фактор своего поля уже практически не имеет значения – все матчи проходят при пустых трибунах и в Германии чаще стали побеждать гости.

Вероятность результата матча: победа "Байера" 15 процентов, ничья 19 процентов, победа "Баварии" – 66 процентов.

Аналитики букмекерских контор считают, что в матче будет много забитых мячей. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен всего 1.32, а на "меньше 2,5 голов" можно сделать ставку с котировкой 3.40. Т.е. с вероятностью в 72 процента зрители у экранов увидят три или более мяча в матче "Байер" – "Бавария".

Вероятные авторы голов в составе "Байера":

Кай Хаверц – 2.90 (коэффициент на "забьет гол")

Мусса Диаби – 5.00

Карим Беллараби – 5.50

Вероятные авторы голов в составе "Баварии":

Роберт Левандовски – 1.50

Серж Гнабри – 2.40

Томас Мюллер – 2.80

Кингсли Коман – 3.75

Тьяго Алькантара – 7.00

"Байер" – "Бавария": прогноз от Кирилла Круторогова

"Бавария" сейчас выглядит командой, которую никому не по силам остановить. Пауза никак не отобразилась на их состоянии – четыре победы из четырех с общим счетом 13:2. Недавно мюнхенцы побили свой же рекорд 46-летней давности, забив 86 голов в 29 турах Бундеслиги.

Конечно, хотелось бы, чтобы в Бундеслиге возобновилась интрига, однако слабо верится, что "Байер" сможет остановить "Баварию", хотя проблемы им создаст. Думается, обе команды забьют и точно будет "тотал" матча больше 2,5.

"Байер" – "Бавария": сравнение составов. "Бавария" – самая дорогая команда чемпионата Германии по оценочной трансферной стоимости всех футболистов в составе (756 миллионов евро). Более того, мюнхенский клуб по этому показателю занимает шестое место в мире. Самый дорогой футболист "Баварии" – 24-летний полузащитник Серж Гнабри, который стоит 72 млн евро.

Все футболисты в составе "Байера" оцениваются в два раза дешевле, чем игроки "Баварии", – 383 миллиона евро. Самый дорогой футболист в составе хозяев – 20-летний атакующий полузащитник Кай Хаверц, ценник на которого установлен на уровне 81 млн.

"Байер" – "Бавария": где смотреть трансляцию. Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сайте oll.tv. Повтор матча будет доступен в 02:10 на канале "Футбол 1", а также 7 июня в 11:10 на этом же канале.

Смотрите, как до наступления карантина лидер чемпионата Германии "Бавария" на выезде громила "Челси" в Лиге чемпионов:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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