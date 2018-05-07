Битва "Барселоны" и "Реала" в Эль-Класико: четыре мяча и удаление

В воскресенье в Испании прошел один из самых ожидаемых футбольных матчей: в знаменитом "Эль-Класико" встретились "Барселона" и "Реал". Поединок прошел на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии. Футболисты "Барселоны" в меньшинстве сыграли вничью с мадридским "Реалом".

Это был первый матч для "сине-гранатовых" после того, как они досрочно оформили чемпионство. Встреча завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Луис Суарес (10-я минута) и Лионель Месси (52), у гостей отличились Криштиану Роналду (14) и Гарет Бейл (72). "Барселона" сконца первого тайма играла в меньшинстве после удаления Серхи Роберто за отмашку на Марсело. Интересно, что несколькими минутами ранее арбитр никак не дал даже желтую карточку Гарету Бейлу, который умышленно ударил соперника по ноге.

"Барселона" лидирует в чемпионате (87 очков) и досрочно гарантировала себе чемпионский титул, более того, команда уже устроила чемпионский парад перед своими болельщиками. "Реал" в турнирной таблице занимает третье место (72 очка), отставая от мадридского "Атлетико" (75) на три очка. Команда Зинедина Зидана вышла в киевский финал Лиги чемпионов, где сыграет с "Ливерпулем", и продолжает борьбу за серебряные медали внутреннего чемпионата.

Напомним, что букмекеры начали принимать ставки на финал Лиги чемпионов в Киеве. Эксперты считают, что "Реал" в третий раз подряд выиграет Лигу чемпионов, а в столице Украины будет забито много голов.