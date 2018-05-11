Битва за Лигу чемпионов и другие матчи 37 тура чемпионата Франции

На выходных в чемпионате Франции пройдут поединки 37 тура. Выделить можно матчи команд, которые претендуют на выход в Лигу чемпионов.

"Марсель" думает не только о чемпионате Франции, вероятной путевке в Лигу чемпионов, но и о своем финале в Лиге Европы против "Атлетико". Этим и воспользовался "Генгам", отобравший очки у марсельцев.

"Монако" встретится со "Сент-Этьеном", которому нужны очки для попадания в Лигу Европы.

А "Лиону" в гостях придется играть с борющимся за сохранение прописки в высшем дивизионе "Страсбуром".

РАСПИСАНИЕ 37 ТУРА

Пятница, 11 мая

21:45 "Генгам" – "Марсель" – 3:3

Суббота, 12 мая

22:00 "Амьен" – "Мец"

22:00 "Анже" – "Нант"

22:00 "Бордо" – "Тулуза"

22:00 "Лилль" – "Дижон"

22:00 "Монако" – "Сент-Этьен"

22:00 "Монпелье" – "Труа"

22:00 "Ницца" – "Кан"

22:00 "ПСЖ" – "Ренн"

22:00 "Страсбур" – "Лион"

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