Битва за Лигу чемпионов и другие матчи 37 тура чемпионата Франции

Сегодня, 23:44

Расписание, результаты и турнирная таблица Лиги 1

&quot;Марсель&quot; бьется на всех фронтах. Фото AFP
"Марсель" бьется на всех фронтах. Фото AFP

На выходных в чемпионате Франции пройдут поединки 37 тура. Выделить можно матчи команд, которые претендуют на выход в Лигу чемпионов.

"Марсель" думает не только о чемпионате Франции, вероятной путевке в Лигу чемпионов, но и о своем финале в Лиге Европы против "Атлетико". Этим и воспользовался "Генгам", отобравший очки у марсельцев.

"Монако" встретится со "Сент-Этьеном", которому нужны очки для попадания в Лигу Европы.

А "Лиону" в гостях придется играть с борющимся за сохранение прописки в высшем дивизионе "Страсбуром".

РАСПИСАНИЕ 37 ТУРА

Пятница, 11 мая

21:45 "Генгам" – "Марсель" – 3:3

Суббота, 12 мая

22:00 "Амьен" – "Мец"

22:00 "Анже" – "Нант"

22:00 "Бордо" – "Тулуза"

22:00 "Лилль" – "Дижон"

22:00 "Монако" – "Сент-Этьен"

22:00 "Монпелье" – "Труа"

22:00 "Ницца" – "Кан"

22:00 "ПСЖ" – "Ренн"

22:00 "Страсбур" – "Лион"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ПСЖ 36 29 5 2 108-27 92
2  ЛИОН 36 22 9 5 82-38 75
3  МОНАКО 36 22 8 6 81-45 74
4  МАРСЕЛЬ 37 21 11 5 78-46 74
5  РЕНН 36 15 9 12 47-43 54
6  СЕНТ-ЭТЬЕН 36 14 10 12 42-49 52
7  НИЦЦА 36 14 9 13 47-48 51
8  МОНПЕЛЬЕ 36 11 16 9 34-31 49
9  БОРДО 36 14 7 15 45-46 49
10  ГЕНГАМ 37 12 11 14 47-57 47
11  НАНТ 36 12 10 14 33-41 46
12  ДИЖОН 36 12 9 15 52-70 45
13  АМЬЕН 36 11 9 16 34-40 42
14  АНЖЕ 36 9 14 13 41-48 41
15  КАН 36 10 7 19 26-48 37
16  ЛИЛЛЬ 36 9 8 19 39-61 35
17  СТРАСБУР 36 8 11 17 41-64 35
18  ТУЛУЗА 36 8 10 18 34-49 34
19  ТРУА 36 9 5 22 31-55 32
20  МЕЦ 36 6 8 22 34-70 26
футбол, чемпионат Франции

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Сегодня|Спорт

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