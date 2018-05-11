Битва за Лигу чемпионов и другие матчи 37 тура чемпионата Франции
Расписание, результаты и турнирная таблица Лиги 1
На выходных в чемпионате Франции пройдут поединки 37 тура. Выделить можно матчи команд, которые претендуют на выход в Лигу чемпионов.
"Марсель" думает не только о чемпионате Франции, вероятной путевке в Лигу чемпионов, но и о своем финале в Лиге Европы против "Атлетико". Этим и воспользовался "Генгам", отобравший очки у марсельцев.
"Монако" встретится со "Сент-Этьеном", которому нужны очки для попадания в Лигу Европы.
А "Лиону" в гостях придется играть с борющимся за сохранение прописки в высшем дивизионе "Страсбуром".
РАСПИСАНИЕ 37 ТУРА
Пятница, 11 мая
21:45 "Генгам" – "Марсель" – 3:3
Суббота, 12 мая
22:00 "Амьен" – "Мец"
22:00 "Анже" – "Нант"
22:00 "Бордо" – "Тулуза"
22:00 "Лилль" – "Дижон"
22:00 "Монако" – "Сент-Этьен"
22:00 "Монпелье" – "Труа"
22:00 "Ницца" – "Кан"
22:00 "ПСЖ" – "Ренн"
22:00 "Страсбур" – "Лион"
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|36
|29
|5
|2
|108-27
|92
|2
|ЛИОН
|36
|22
|9
|5
|82-38
|75
|3
|МОНАКО
|36
|22
|8
|6
|81-45
|74
|4
|МАРСЕЛЬ
|37
|21
|11
|5
|78-46
|74
|5
|РЕНН
|36
|15
|9
|12
|47-43
|54
|6
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|36
|14
|10
|12
|42-49
|52
|7
|НИЦЦА
|36
|14
|9
|13
|47-48
|51
|8
|МОНПЕЛЬЕ
|36
|11
|16
|9
|34-31
|49
|9
|БОРДО
|36
|14
|7
|15
|45-46
|49
|10
|ГЕНГАМ
|37
|12
|11
|14
|47-57
|47
|11
|НАНТ
|36
|12
|10
|14
|33-41
|46
|12
|ДИЖОН
|36
|12
|9
|15
|52-70
|45
|13
|АМЬЕН
|36
|11
|9
|16
|34-40
|42
|14
|АНЖЕ
|36
|9
|14
|13
|41-48
|41
|15
|КАН
|36
|10
|7
|19
|26-48
|37
|16
|ЛИЛЛЬ
|36
|9
|8
|19
|39-61
|35
|17
|СТРАСБУР
|36
|8
|11
|17
|41-64
|35
|18
|ТУЛУЗА
|36
|8
|10
|18
|34-49
|34
|19
|ТРУА
|36
|9
|5
|22
|31-55
|32
|20
|МЕЦ
|36
|6
|8
|22
|34-70
|26
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