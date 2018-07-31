Болельщик уснул во время матча и превратился в пирамиду из стаканчиков

В сети появилось видео из одного из матчей, на котором запечатлен болельщик, уснувший прямо на трибуне. Его соседи по сектору решили над ним подшутить и принялись сооружать на его голове пирамиду из бумажных стаканчиков.

Фанаты так увлеклись происходящим, что позабыли об игре, а за "решающим этапом строительства" наблюдал уже весь сектор, который бурными аплодисментами встретил завершение сооружения пирамиды. Уснувший фанат при этом даже не пошевелился.

Похожий случай произошел в апреле этого года во время матча чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" – "Вест Бромвич" (0:1). Тогда фанаты так же поиздевались над уснувшим болельщиком.

Мы уже сообщали, что во время ЧМ-2018 ФИФА просила реже показывать очаровательных болельщиц. В организации считали, что появление в кадре красоток провоцирует проявление сексизма не только на стадионах, но и за его пределами.

Кстати, на том же чемпионате мира в России в 1/2 финала болельщики сборной Хорватии скандировали "Слава Украине" на главной арене мундиаля.