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Борьба за ЛЧ "Милана" и другие матчи 24-го тура чемпионата Италии

Сегодня, 20:46

Расписание, результаты, трансляции и таблица итальянской Серии А

"Милан" пытается запрыгнуть в Лигу чемпионов
"Милан" пытается запрыгнуть в Лигу чемпионов. Фото: AFP
Борьба за ЛЧ "Милана" и другие матчи 24-го тура чемпионата Италии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/708/e37/5c6708e370968.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/708/e37/5c6708e370968.jpg Футбол Расписание, результаты, трансляции и таблица итальянской Серии А

24-й тур чемпионата Италии по футболу открывает лидер Серии А "Ювентус". Туринский клуб на своем поле принимает борющийся за выживание "Фрозиноне".

Самым ожидаемым, пожалуй, будет противостояние "Аталанты" против "Милана". Обе команды балансируют между зонами Лиги чемпионов и Лиги Европы.

24 ТУР СЕРИИ А

Пятница, 15 февраля

21:30 "Ювентус" – "Фрозиноне" – Футбол 2

Суббота, 16 февраля

19:00 "Кальяри" – "Парма" – Футбол 2

21:30 "Аталанта" – "Милан" – Футбол 1

Воскресенье, 17 февраля

13:30 СПАЛ – "Фиорентина" – Футбол 2

16:00 "Дженоа" – "Лацио" – Футбол 1

16:00 "Удинезе" – "Кьево"

16:00 "Эмполи" – "Сассуоло" – Футбол 2

19:00 "Интер" – "Сампдория" – Футбол 1

21:30 "Наполи" – "Торино" – Футбол 2

Понедельник, 18 февраля

21:30 "Рома" – "Болонья" – Футбол 2

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЮВЕНТУС23203049-1563
2 НАПОЛИ23164342-1852
3 ИНТЕР23134632-1643
4 МИЛАН23109432-2139
5 АТАЛАНТА23115750-3138
6 РОМА23108544-3038
7 ЛАЦИО23115732-2538
8 ТОРИНО23810528-2234
9 САМПДОРИЯ2396839-3033
10 ФИОРЕНТИНА23711533-2532
11 САССУОЛО2379734-3630
12 ПАРМА23851024-3129
13 ДЖЕНОА23671030-4025
14 СПАЛ23571120-3222
15 КАЛЬЯРИ23491019-3421
16 УДИНЕЗЕ23471218-3119
17 БОЛОНЬЯ23391118-3518
18 ЭМПОЛИ23461327-4518
19 ФРОЗИНОНЕ23371317-4316
20 КЬЕВО23191319-479

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Сегодня|Спорт

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