Борьба за ЛЧ "Милана" и другие матчи 24-го тура чемпионата Италии

Расписание, результаты, трансляции и таблица итальянской Серии А

"Милан" пытается запрыгнуть в Лигу чемпионов. Фото: AFP

Борьба за ЛЧ "Милана" и другие матчи 24-го тура чемпионата Италии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/708/e37/5c6708e370968.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/708/e37/5c6708e370968.jpg 2019-02-15T20:46:54+02:00 Футбол Расписание, результаты, трансляции и таблица итальянской Серии А

24-й тур чемпионата Италии по футболу открывает лидер Серии А "Ювентус". Туринский клуб на своем поле принимает борющийся за выживание "Фрозиноне".

Самым ожидаемым, пожалуй, будет противостояние "Аталанты" против "Милана". Обе команды балансируют между зонами Лиги чемпионов и Лиги Европы.

24 ТУР СЕРИИ А

Пятница, 15 февраля

21:30 "Ювентус" – "Фрозиноне" – Футбол 2

Суббота, 16 февраля

19:00 "Кальяри" – "Парма" – Футбол 2

21:30 "Аталанта" – "Милан" – Футбол 1

Воскресенье, 17 февраля

13:30 СПАЛ – "Фиорентина" – Футбол 2

16:00 "Дженоа" – "Лацио" – Футбол 1

16:00 "Удинезе" – "Кьево"

16:00 "Эмполи" – "Сассуоло" – Футбол 2

19:00 "Интер" – "Сампдория" – Футбол 1

21:30 "Наполи" – "Торино" – Футбол 2

Понедельник, 18 февраля

21:30 "Рома" – "Болонья" – Футбол 2

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