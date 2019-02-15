Борьба за ЛЧ "Милана" и другие матчи 24-го тура чемпионата Италии
Расписание, результаты, трансляции и таблица итальянской Серии А
24-й тур чемпионата Италии по футболу открывает лидер Серии А "Ювентус". Туринский клуб на своем поле принимает борющийся за выживание "Фрозиноне".
Самым ожидаемым, пожалуй, будет противостояние "Аталанты" против "Милана". Обе команды балансируют между зонами Лиги чемпионов и Лиги Европы.
24 ТУР СЕРИИ А
Пятница, 15 февраля
21:30 "Ювентус" – "Фрозиноне" – Футбол 2
Суббота, 16 февраля
19:00 "Кальяри" – "Парма" – Футбол 2
21:30 "Аталанта" – "Милан" – Футбол 1
Воскресенье, 17 февраля
13:30 СПАЛ – "Фиорентина" – Футбол 2
16:00 "Дженоа" – "Лацио" – Футбол 1
16:00 "Удинезе" – "Кьево"
16:00 "Эмполи" – "Сассуоло" – Футбол 2
19:00 "Интер" – "Сампдория" – Футбол 1
21:30 "Наполи" – "Торино" – Футбол 2
Понедельник, 18 февраля
21:30 "Рома" – "Болонья" – Футбол 2
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