Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Босс Милевского шокировал дочку тем, что принимал наркотики в ванной

Сегодня, 11:55

Легендарного аргентинца Диего Марадону пристыдила дочь, которую он хотел упрятать за решетку

Милевский и Марадона. Фото euroradio.fm
Милевский и Марадона. Фото euroradio.fm.
Босс Милевского шокировал дочку тем, что принимал наркотики в ванной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/868/56c/5ca86856c10af.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/868/56c/5ca86856c10af.png Футбол Легендарного аргентинца Диего Марадону пристыдила дочь, которую он хотел упрятать за решетку

Всплыли новые подробности скандального прошлого Диего Марадоны – легендарного аргентинского футболиста, который на данный момент возглавляет мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа" и является председателем правления в брестском "Динамо", за которой выступает Артем Милевский.

Дочка Диего Марадоны Джаннина вспомнила случай из детства, когда ее сестра Далма застала отца, принимающего наркотики. 

"Однажды Далма зашла в ванную, а в это время отец принимал там наркотики. Знаете, есть кое-что, за что я отца никогда не прощу, но не буду об этом распространяться, потому что хочу сохранить сына и племянницу", – заявила Джаннина в интервью The Sun.

Напомним, Диего Марадона сам признавался, что принимал кокаин. Кстати, его дочка Джаннина, ставшая автором признания о ванной, была замужем за другой легендой аргентинского футбола – Серхио Агуэро, но их брак распался.

Ранее сообщалось, что Марадона собирался упрятать Джаннину за решетку за то, что та якобы выкрали с его банковского счета 1,6 млн евро. "В Уругвае у нас появились доказательства того, что Джанинна проводила операции с банковским счетом. Мы собираемся добиться ее ареста", – утверждал адвокат Марадоны.

А недавно Диего Марадону прооперировали в Буэнос-Айресе. У аргентинца было обнаружено кровотечение в желудке

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Артем Милевский, Диего Марадона

Вы сейчас просматриваете новость " Босс Милевского шокировал дочку тем, что принимал наркотики в ванной". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подопечный Марадоны забил невероятный гол через себя

26 февраля, 12:06

Гол Алонсо Эскобоса не помог "Дорадосу" выиграть в чемпионате Мексики

Вратарь "Дорадоса" украсил свою ногу портретом Марадоны

4 февраля, 15:25

Голкипер Гаспара Сервио сделал себе необычную татуировку

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Купальник маловат: Ким Кардашьян смутила поклонников новым фото

Почему Украина предпочитает американское оружие, а не советское

10 российских сериалов, за которые не стыдно

Алена Бабенко опубликовала нежное фото с внуком

Европа изо всех сил хочет вернуть РФ: для этого валит Украину

Переход офицера ВСУ на сторону боевиков "ДНР": сделано заявление

Авиакатастрофа новейшего Boeing: подтверждена гибель всех

Коболев раскрыл тайну: настоящая цена добычи газа Украины
Загрузка...

Зинченко обошли с помощью судьи: обзор скандальной победы "Ливера" над "Саутгемптоном"

Сегодня, 09:53

"Красные" опередили "МанСити" благодаря офсайду, на который закрыли глаза арбитры

"Добро пожаловать, Усик!": названа официальная дата первого боя украинца в новом весе

Сегодня, 09:27

Свой путь в хэвивейте Александр начнет 25 мая в бою против африканца Карлоса Такама

Попытка подкупа "Зари": Игроки оказались умнее, чем о них думали

4 апреля, 09:21

Футболистам луганского клуба обещали 10 тысяч долларов за проигрыш "Динамо" с нужным счетом

"Ты оскорбил 1,5 миллиарда мусульман": Макгрегора предупредили, что он "попал"

3 апреля, 15:42

Менеджер Нурмагомедова ответил ирландцу, сравнившему супругу российского бойца с полотенцем

"Забили на медосмотр": 3,5 млн евро, которые "Динамо" отдало за Соля, могут оказаться пущенными на ветер

3 апреля, 14:42

Испанец проговорился, что подписал контракт с киевлянами, имея серьезные проблемы с плечом

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Зеленский признался, какую цену заплатил за политику

Воспитываем счастливого ребенка: 7 важных правил