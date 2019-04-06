Босс Милевского шокировал дочку тем, что принимал наркотики в ванной
Легендарного аргентинца Диего Марадону пристыдила дочь, которую он хотел упрятать за решетку
Всплыли новые подробности скандального прошлого Диего Марадоны – легендарного аргентинского футболиста, который на данный момент возглавляет мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа" и является председателем правления в брестском "Динамо", за которой выступает Артем Милевский.
Дочка Диего Марадоны Джаннина вспомнила случай из детства, когда ее сестра Далма застала отца, принимающего наркотики.
"Однажды Далма зашла в ванную, а в это время отец принимал там наркотики. Знаете, есть кое-что, за что я отца никогда не прощу, но не буду об этом распространяться, потому что хочу сохранить сына и племянницу", – заявила Джаннина в интервью The Sun.
Напомним, Диего Марадона сам признавался, что принимал кокаин. Кстати, его дочка Джаннина, ставшая автором признания о ванной, была замужем за другой легендой аргентинского футбола – Серхио Агуэро, но их брак распался.
Ранее сообщалось, что Марадона собирался упрятать Джаннину за решетку за то, что та якобы выкрали с его банковского счета 1,6 млн евро. "В Уругвае у нас появились доказательства того, что Джанинна проводила операции с банковским счетом. Мы собираемся добиться ее ареста", – утверждал адвокат Марадоны.
А недавно Диего Марадону прооперировали в Буэнос-Айресе. У аргентинца было обнаружено кровотечение в желудке
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