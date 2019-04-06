Босс Милевского шокировал дочку тем, что принимал наркотики в ванной

Легендарного аргентинца Диего Марадону пристыдила дочь, которую он хотел упрятать за решетку

Милевский и Марадона. Фото euroradio.fm.

Босс Милевского шокировал дочку тем, что принимал наркотики в ванной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/868/56c/5ca86856c10af.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/868/56c/5ca86856c10af.png 2019-04-06T11:55:08+03:00 Футбол Легендарного аргентинца Диего Марадону пристыдила дочь, которую он хотел упрятать за решетку

Всплыли новые подробности скандального прошлого Диего Марадоны – легендарного аргентинского футболиста, который на данный момент возглавляет мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа" и является председателем правления в брестском "Динамо", за которой выступает Артем Милевский.

Дочка Диего Марадоны Джаннина вспомнила случай из детства, когда ее сестра Далма застала отца, принимающего наркотики.

"Однажды Далма зашла в ванную, а в это время отец принимал там наркотики. Знаете, есть кое-что, за что я отца никогда не прощу, но не буду об этом распространяться, потому что хочу сохранить сына и племянницу", – заявила Джаннина в интервью The Sun.

Напомним, Диего Марадона сам признавался, что принимал кокаин. Кстати, его дочка Джаннина, ставшая автором признания о ванной, была замужем за другой легендой аргентинского футбола – Серхио Агуэро, но их брак распался.

Ранее сообщалось, что Марадона собирался упрятать Джаннину за решетку за то, что та якобы выкрали с его банковского счета 1,6 млн евро. "В Уругвае у нас появились доказательства того, что Джанинна проводила операции с банковским счетом. Мы собираемся добиться ее ареста", – утверждал адвокат Марадоны.

А недавно Диего Марадону прооперировали в Буэнос-Айресе. У аргентинца было обнаружено кровотечение в желудке

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Босс Милевского шокировал дочку тем, что принимал наркотики в ванной". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.