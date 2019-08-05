Против кого болеть в еврокубках, чтобы у Украины осталось гарантированное место в группе Лиги чемпионов

"Шахтер" будет стартовать в групповом этапе Лиги чемпионов, "Динамо" сыграет в квалификации / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Бой Украины за ТОП-10: за кого "притопить" в еврокубках, чтобы у нас осталось место в Лиге чемпионов Пономаренко Алексей https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%20%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%20%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80 2019-08-05T15:09:34+03:00 Футбол Против кого болеть в еврокубках, чтобы у Украины осталось гарантированное место в группе Лиги чемпионов

Сейчас в квалификации еврокубков играет масса команд, которые нам глубоко безразличны. Клубы-любимцы и национальные мотивы поболеть – за или против – быстро заканчиваются, за кого "притопить" в парах вроде "Аустрия" vs "Аполлон" знают только в Вене и на Кипре. Но это не так. Есть еще один мотив, который делает матчи всевозможных "аполлонов" гораздо интереснее. Это бой Украины в таблице коэффициентов – рейтинге УЕФА, который суммирует очки страны за пять последних еврсезонов и определяет, сколько клубов страна делегирует в еврокубки.

Ныне мы идем на 9-м месте в рейтинге: это квота на два клуба в Лиге чемпионов (один напрямую в группе), три клуба в Лиге Европы (один в группе). И оставаться в топ-десятке крайне важно, только десять стран имеют гарантированное место в групповом раунде Лиги чемпионов. Украина десятку не покидала с 2008 года. Но сейчас – близка.

СМОТРИТЕ РЕЙТИНГ УЕФА

Уже в этом сезоне в спину нам дышит Турция и не так далеко Австрия. В следующем, когда уйдут очки за сезон 2015/16, Украина опускается на №13: кроме этих двух стран, нас обходят еще Нидерланды и Кипр. А через три сезона мы уже №16: обгоняют еще Шотландия, Чехия, Сербия, Норвегия, а вот Турция опускается ниже. В разные годы опаснее для нас разные страны, и "Сегодня" сделала индекс, который анализирует соперников Украины на протяжении всей пятилетки.

Индекс конкурентов Украины – это суммарная разница в рейтинге в ближайшие пять сезонов. Чем меньше индекс, тем ближе к нам страна. С плюсом или с минусом, вот-вот обойдем или она нас. Расчет индекса на примере нашего на сейчас главного конкурента – Турции: (29,700 — 30,100) + (23,100 — 20,300) + (13,400 — 14,800) + (6,600 — 6,800) + (1,100 — 1,200) = 0,700. Чуть опережает нас. Смотрим в таблице – в какие годы опасность. В ближайшие два, Турцию надо отцеплять прямо сейчас.

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Мы ранжировали соперников Украины в рейтинге на 4 категории (см. таблицы). И на этой неделе ждем зарубы с близкими конкурентами – с Бельгией и Нидерландами: "Динамо" в Брюгге и "Мариуполь" с "Алкмаром". Плюс "Заря" с неопасной в рейтинге Болгарией, с софийским ЦСКА. Еще два украинских клуба стартуют позже, с групповых раундов: "Шахтер" в ЛЧ, "Александрия" в ЛЕ.

Напомним, что чемпион Украины "Шахтер" во втором туре обыграл "Карпаты":

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