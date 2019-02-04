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Бразильский клуб хочет арендовать у "Динамо" Сидклея

Вчера, 22:25

Киевляне не намерены отпускать футболиста, который может сыграть на разных позициях

Сидклей
Сидклей. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Бразильский клуб хочет арендовать у "Динамо" Сидклея //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/89f/ac8/5c589fac8b1b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/89f/ac8/5c589fac8b1b9.jpg Футбол Киевляне не намерены отпускать футболиста, который может сыграть на разных позициях

Бразильский журналист Давид Чинаглия на своей странице в Twitter сообщил о том, что "Сантос" хочет пригласить левого защитника киевского "Динамо" Сидклея. Киевляне не хотят сейчас продавать футболиста, но бразильский клуб не против того, чтобы арендовать игрока "Динамо".

По сведениям источника, клубы уже провели встречу, на которой обсудили возможность аренды Сидклея. Отметим, что Сидклей может сыграть слева как в полузащите, так и в защите. На тренировочных сборах в Испании травмировался хорват Йосип Пиварич, который также являются левым защитником. Хорват уже перенес операцию и в этом сезоне на поле уже не вернется.

Сидклей перешел в "Динамо" летом 2018 года из "Атлетико-Паранаэнсе". Он сыграл 12 матчей в первой половине сезона.

Ранее мы писали, что "Динамо" разорвало контракт с сыном экс-тренера сборной Украины. Калитвинцев дебютировал за "Динамо" еще в 17 лет, но так и не смог закрепиться в первой команде.

А перед этим "Динамо" объявило о покупке бывшего нападающего "Реала" Франа Соля. Испанец будет выступать в столичном клубе под номером, который ранее принадлежал Николаю Морозюку.

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Тег футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, чемпионат Бразилии, Сантос Бразилия, Сидклей

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FootBoom

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