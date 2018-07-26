"Челси" подписал контракт с вратарем, который за год ни разу не сыграл

Роберт Грин в свое время выступал за сборную Англии

Бывший голкипер сборной Англии по футболу Роберт Грин официально стал игроком "Челси". Соглашение с 38-летним вратарем рассчитано на один сезон. Отмечается, что Грин подписан лондонцами в качестве третьего голкипера и дублера Вилли Кабальеро и Тибо Куртуа.

Прошлый сезон Грин провел в "Хаддерсфилде", но ни разу не сыграл в официальном матче. В последний раз Грин выходил на поле 7 мая 2017 года. За национальную команду он провел 12 матчей.

Напомним, что "Реал" подписал в межсезонье украинского голкипера Андрея Лунина. Трансфер Лунина в "Реал" стал самым дорогим этим летом среди вратарей в категории футболистов до 21 года. После этого были разговоры, что мадридский клуб также ведет переговоры с вратарем "Челси" Тибо Куртуа. На закончившемся чемпионате мира по футболу Тибо Куртуа со сборной Бельгии выиграл бронзовые медали. Куртуа был признан лучшим вратарем чемпионата мира-2018, став обладателем "Золотой перчатки.

Ранее тренер вратарей сборной Украины Педро Харо заявил нам следующее: "Долго ждать результат от Лунина "Реал" не будет".