Онлайн 37 тура чемпионата Испании: "Реал" и "Атлетико" ведут борьбу за "серебро"
Перед последними двумя поединками "Атлетико" опережает "Реал" в борьбе за "серебро" Примеры
В этот уикенд в чемпионате Испании проходят поединки предпоследнего, 37 тура Примеры. Два клуба из Мадрида – "Реал" и "Атлетико" – все еще ведут борьбу за серебряные медали Ла Лиги. Перед последними двумя поединками "Атлетико" опережает команду Зинедина Зидана на три очка. "Валенсия" отстает от "Реала" на пять очков и едва ли сможет побороться за медали.
"Атлетико" в субботу на выезде сыграет с "Хетафе", а "Реал" в этот же день примет "Сельту".
"Барселона" в ранге досрочного чемпиона на выезде сыграет с "Леванте" в воскресенье.
Напомним, что "Реалу" 26 мая в Киеве в финале Лиги чемпионов будет противостоять "Ливерпуль". Напомним, что букмекеры начали принимать ставки на финал Лиги чемпионов в Киеве. Эксперты считают, что "Реал" в третий раз подряд выиграет Лигу чемпионов, а в столице Украины будет забито много голов.
Суббота, 12 мая:
17:15 "Реал Сосьедад" – "Леганес"
19:30 "Алавес" – "Атлетик"
19:30 "Депортиво" – "Вильярреал"
19:30 "Бетис" – "Севилья" – Футбол 2
19:30 "Эйбар" – "Лас-Пальмас"
19:30 "Жирона" – "Валенсия"
19:30 "Хетафе" – "Атлетико" – Футбол 1
21:45 "Реал" – "Сельта" – Футбол 1
Воскресенье, 13 мая:
19:30 "Эспаньол" – "Малага"
21:45 "Леванте" – "Барселона" – Футбол 2
Смотреть матчи чемпионата Испании онлайн можно на сайте oll.tv в подписке.
Турнирная таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|36
|27
|9
|0
|94-24
|90
|2
|АТЛЕТИКО
|36
|22
|9
|5
|55-20
|75
|3
|РЕАЛ МАДРИД
|36
|21
|9
|6
|86-42
|72
|4
|ВАЛЕНСИЯ
|36
|20
|7
|9
|62-37
|67
|5
|БЕТИС
|36
|18
|5
|13
|56-56
|59
|6
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|36
|17
|6
|13
|51-46
|57
|7
|СЕВИЛЬЯ
|36
|16
|6
|14
|46-56
|54
|8
|ХЕТАФЕ
|36
|14
|10
|12
|41-32
|52
|9
|ЖИРОНА
|36
|13
|9
|14
|48-57
|48
|10
|ЭЙБАР
|36
|13
|8
|15
|41-48
|47
|11
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|36
|13
|7
|16
|63-56
|46
|12
|СЕЛЬТА
|36
|12
|10
|14
|55-52
|46
|13
|АЛАВЕС
|36
|14
|2
|20
|37-48
|44
|14
|АТЛЕТИК
|36
|10
|13
|13
|40-45
|43
|15
|ЭСПАНЬОЛ
|36
|10
|13
|13
|31-41
|43
|16
|ЛЕВАНТЕ
|36
|10
|13
|13
|37-50
|43
|17
|ЛЕГАНЕС
|36
|11
|7
|18
|29-46
|40
|18
|ДЕПОРТИВО
|36
|6
|11
|19
|35-70
|29
|19
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|36
|5
|7
|24
|23-71
|22
|20
|МАЛАГА
|36
|5
|5
|26
|23-56
|20
Также в ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке пройдет бой Ломаченко – Линарес. На нашем сайте доступен текстовый онлайн поединка украинского боксера за титул в третьей весовой категории.
Вы сейчас просматриваете новость "Онлайн 37 тура чемпионата Испании: "Реал" и "Атлетико" ведут борьбу за "серебро"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"