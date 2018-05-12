Онлайн 37 тура чемпионата Испании: "Реал" и "Атлетико" ведут борьбу за "серебро"

Перед последними двумя поединками "Атлетико" опережает "Реал" в борьбе за "серебро" Примеры

В этот уикенд в чемпионате Испании проходят поединки предпоследнего, 37 тура Примеры. Два клуба из Мадрида – "Реал" и "Атлетико" – все еще ведут борьбу за серебряные медали Ла Лиги. Перед последними двумя поединками "Атлетико" опережает команду Зинедина Зидана на три очка. "Валенсия" отстает от "Реала" на пять очков и едва ли сможет побороться за медали.

"Атлетико" в субботу на выезде сыграет с "Хетафе", а "Реал" в этот же день примет "Сельту".

"Барселона" в ранге досрочного чемпиона на выезде сыграет с "Леванте" в воскресенье.

Напомним, что "Реалу" 26 мая в Киеве в финале Лиги чемпионов будет противостоять "Ливерпуль". Напомним, что букмекеры начали принимать ставки на финал Лиги чемпионов в Киеве. Эксперты считают, что "Реал" в третий раз подряд выиграет Лигу чемпионов, а в столице Украины будет забито много голов.

Суббота, 12 мая:

17:15 "Реал Сосьедад" – "Леганес"

19:30 "Алавес" – "Атлетик"

19:30 "Депортиво" – "Вильярреал"

19:30 "Бетис" – "Севилья" – Футбол 2

19:30 "Эйбар" – "Лас-Пальмас"

19:30 "Жирона" – "Валенсия"

19:30 "Хетафе" – "Атлетико" – Футбол 1

21:45 "Реал" – "Сельта" – Футбол 1

Воскресенье, 13 мая:

19:30 "Эспаньол" – "Малага"

21:45 "Леванте" – "Барселона" – Футбол 2

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Турнирная таблица чемпионата Испании:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 36 27 9 0 94-24 90 2 АТЛЕТИКО 36 22 9 5 55-20 75 3 РЕАЛ МАДРИД 36 21 9 6 86-42 72 4 ВАЛЕНСИЯ 36 20 7 9 62-37 67 5 БЕТИС 36 18 5 13 56-56 59 6 ВИЛЬЯРРЕАЛ 36 17 6 13 51-46 57 7 СЕВИЛЬЯ 36 16 6 14 46-56 54 8 ХЕТАФЕ 36 14 10 12 41-32 52 9 ЖИРОНА 36 13 9 14 48-57 48 10 ЭЙБАР 36 13 8 15 41-48 47 11 РЕАЛ СОСЬЕДАД 36 13 7 16 63-56 46 12 СЕЛЬТА 36 12 10 14 55-52 46 13 АЛАВЕС 36 14 2 20 37-48 44 14 АТЛЕТИК 36 10 13 13 40-45 43 15 ЭСПАНЬОЛ 36 10 13 13 31-41 43 16 ЛЕВАНТЕ 36 10 13 13 37-50 43 17 ЛЕГАНЕС 36 11 7 18 29-46 40 18 ДЕПОРТИВО 36 6 11 19 35-70 29 19 ЛАС-ПАЛЬМАС 36 5 7 24 23-71 22 20 МАЛАГА 36 5 5 26 23-56 20



Также в ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке пройдет бой Ломаченко – Линарес. На нашем сайте доступен текстовый онлайн поединка украинского боксера за титул в третьей весовой категории.