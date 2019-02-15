Четыре страны из Южной Америки подадут заявку на проведение ЧМ-2030

Чили, Аргентина, Уругвай и Парагвай хотят организовать юбилейный мундиаль

Уругвайские фаны хотят увидеть мундиаль у себя дома. Фото: AFP

Четыре страны из Южной Америки подадут заявку на проведение ЧМ-2030 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6f0/c66/5c66f0c668c64.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6f0/c66/5c66f0c668c64.jpg 2019-02-15T19:03:26+02:00 Футбол Чили, Аргентина, Уругвай и Парагвай хотят организовать юбилейный мундиаль

На проведение юбилейного чемпионата мира по футболу 2030 года будут претендовать сразу несколько стран Южной Америки, которые объединились в одну заявку. Это Чили, Аргентина, Уругвай и Парагвай.

Представители Южноамериканской конфедерации футбола хотят отметить таким образом столетний юбилей первого мундиаля, который прошел в 1930 году в Уругвае.

В прошлом году претензии Уругвая на проведение этого турнира озвучил министр спорта Фернандо Касерес. Однако у страны нет возможности сделать это в одиночку, поэтому к участию были приглашены Парагвай и Аргентина. Теперь к заявке присоединилась Чили, где прошел чемпионат мира 1962 года.

"Несколько месяцев назад я предложил президентам Аргентины, Уругвая и Парагвая включить в заявку Чили и вместе претендовать на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Это предложение было принято тремя странами и Федерацией футбола Чили", – написал в Twitter президент Чили Себастьян Пиньера.

Желание принять у себя ЧМ-2030 также выразили Египет и Англия. Кроме того, общую заявку на проведение первенства подадут Сербия, Болгария, Румыния и Греция. Испания также предложила Марокко и Португалии подать общую заявку.

Напомним, что чемпионат мира по футболу в 2022 году примет Катар, а в 2026-м – США, Канада и Мексика. Ранее мы давали квоты континентов на ЧМ-2026 по футболу.

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