Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Четыре страны из Южной Америки подадут заявку на проведение ЧМ-2030

Сегодня, 19:03

Чили, Аргентина, Уругвай и Парагвай хотят организовать юбилейный мундиаль

Уругвайские фаны хотят увидеть мундиаль у себя дома
Уругвайские фаны хотят увидеть мундиаль у себя дома. Фото: AFP
Четыре страны из Южной Америки подадут заявку на проведение ЧМ-2030 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6f0/c66/5c66f0c668c64.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6f0/c66/5c66f0c668c64.jpg Футбол Чили, Аргентина, Уругвай и Парагвай хотят организовать юбилейный мундиаль

На проведение юбилейного чемпионата мира по футболу 2030 года будут претендовать сразу несколько стран Южной Америки, которые объединились в одну заявку. Это Чили, Аргентина, Уругвай и Парагвай.

Представители Южноамериканской конфедерации футбола хотят отметить таким образом столетний юбилей первого мундиаля, который прошел в 1930 году в Уругвае.

В прошлом году претензии Уругвая на проведение этого турнира озвучил министр спорта Фернандо Касерес. Однако у страны нет возможности сделать это в одиночку, поэтому к участию были приглашены Парагвай и Аргентина. Теперь к заявке присоединилась Чили, где прошел чемпионат мира 1962 года.

"Несколько месяцев назад я предложил президентам Аргентины, Уругвая и Парагвая включить в заявку Чили и вместе претендовать на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Это предложение было принято тремя странами и Федерацией футбола Чили", – написал в Twitter президент Чили Себастьян Пиньера.

Желание принять у себя ЧМ-2030 также выразили Египет и Англия. Кроме того, общую заявку на проведение первенства подадут Сербия, Болгария, Румыния и Греция. Испания также предложила Марокко и Португалии подать общую заявку.

Напомним, что чемпионат мира по футболу в 2022 году примет Катар, а в 2026-м – США, Канада и Мексика. Ранее мы давали квоты континентов на ЧМ-2026 по футболу.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футбол, чемпионат мира, ЧМ-2030

Вы сейчас просматриваете новость " Четыре страны из Южной Америки подадут заявку на проведение ЧМ-2030". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

NEWSru.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Бывший коллега Зеленского вытащил все скелеты из шкафа

Монро показала архивное фото, когда была Александром

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Королёва удивила своей фигурой

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Кравчук назвал своего фаворита в президентской гонке

Ефремов: "Вернулся Крым в родную гавань, теперь на очереди Минск"

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Почему Крым сдали: Луценко ответил на этот вопрос

Зеленский представил Зе! Команду: обещанные новые лица
Загрузка...

Греческие полицейские жестко избили фанатов "Динамо"

Сегодня, 08:43

Во время поединка 1/16 финала Лиги Европы с "Олимпиакосом" полицейские от души поработали дубинками

Сумасшедший дебют и "турбо" Тайсона: обзор матча "Шахтер" – "Айнтрахт"

Сегодня, 08:20

Седьмая подряд домашняя ничья "Шахтера" против немецких команд: все решится во Франкфурте через неделю

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

13 февраля, 15:15

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Одноклубник высмеял одежду Александра Зинченко: "Я так одевался семь лет назад"

13 февраля, 10:37

Кевин де Брейне оценил внешний вид игроков "Манчестер Сити"

Герои-2009 10 лет спустя: как сложилась судьба игроков, выигравших для Украины Кубок УЕФА

13 февраля, 09:47

Триумф дончан остается единственным еврокубковым трофеем украинского футбола за времена независимости

Морозы ударят с новой силой: названы даты

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке

Модные стрижки для круглого лица: топ-4