Четыре страны из Южной Америки подадут заявку на проведение ЧМ-2030
Чили, Аргентина, Уругвай и Парагвай хотят организовать юбилейный мундиаль
На проведение юбилейного чемпионата мира по футболу 2030 года будут претендовать сразу несколько стран Южной Америки, которые объединились в одну заявку. Это Чили, Аргентина, Уругвай и Парагвай.
Представители Южноамериканской конфедерации футбола хотят отметить таким образом столетний юбилей первого мундиаля, который прошел в 1930 году в Уругвае.
В прошлом году претензии Уругвая на проведение этого турнира озвучил министр спорта Фернандо Касерес. Однако у страны нет возможности сделать это в одиночку, поэтому к участию были приглашены Парагвай и Аргентина. Теперь к заявке присоединилась Чили, где прошел чемпионат мира 1962 года.
"Несколько месяцев назад я предложил президентам Аргентины, Уругвая и Парагвая включить в заявку Чили и вместе претендовать на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Это предложение было принято тремя странами и Федерацией футбола Чили", – написал в Twitter президент Чили Себастьян Пиньера.
Желание принять у себя ЧМ-2030 также выразили Египет и Англия. Кроме того, общую заявку на проведение первенства подадут Сербия, Болгария, Румыния и Греция. Испания также предложила Марокко и Португалии подать общую заявку.
Напомним, что чемпионат мира по футболу в 2022 году примет Катар, а в 2026-м – США, Канада и Мексика. Ранее мы давали квоты континентов на ЧМ-2026 по футболу.
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