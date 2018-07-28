ЦСКА стал обладателем Суперкубка России

Московский ЦСКА в седьмой раз в своей истории выиграл Суперкубок России. В Нижнем Новгороде в поединке за трофей армейцы минимально обыграли московский "Локомотив" – 1:0.

Основные 90 минут матча завершились без голов. А в дополнительное время победу ЦСКА принес Хетаг Хосонов, забивший гол на 108-й минуте. Железнодорожники доигрывали встречу в меньшинстве, после того как в самой концовке встречи красную карточку получил Соломон Кверквелия.

В составе "Локомотива" весь матч на скамейке запасных просидел бывший защитник сборной Украины Тарас Михалик.

Для ЦСКА – это был 11-й финал Суперкубка: 7 побед (рекорд) и 4 поражения. У "Локомотива" – 2 победы и 4 поражения.

Интересно, что ЦСКА получил право на участие в Суперкубке как серебряный призер чемпионата России-2017/18. Изначально в матче должен был играть обладатель Кубка России-2017/18 ФК "Тосно", но клуб прекратил свое существование.

Напомним, что в прошлую субботу киевское "Динамо" выиграло Суперкубок Украины, обыграв "Шахтер" – 1:0.