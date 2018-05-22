Дал в ухо: Ибрагимович заработал первое удаление в MLS

Сегодня, 11:22

Шведский футболист отреагировал на грубость со строны соперника


Шведский нападающий клуба американской лиги MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович получил прямую красную карточку за удар соперника ладонью по уху. Инцидент случился в понедельник в первом тайме матча регулярного чемпионата MLS против "Монреаля".

В одном из эпизодов полузащитник "Монреаля" Майкл Петрассо, находясь спиной к Ибрагимовичу, наступил шипами на ногу шведу. В ответ нападающий "Гэлакси" нанес сопернику удар ладонью по уху, после чего оба игрока повалились на газон. Просмотрев повтор эпизода с помощью VAR (система видеопомощи арбитрам) главный судья матча показал Петрассо желтую карточку, а Ибрагимович получил прямую красную.

Несмотря на игру в меньшинстве, "Лос-Анджелес" выиграл со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 75-й минуте Ола Камара.

Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" в марте на правах свободного агента, предварительно расторгнув контракт с английским "Манчестер Юнайтед". В первом же матче за новую команду шведский форвард оформил дубль. Удаление стало для нападающего первым за время его выступления в MLS.
видео, футбол, Златан Ибрагимович, Лос-Анджелес Гэлакси, MLS

Вы сейчас просматриваете новость "Дал в ухо: Ибрагимович заработал первое удаление в MLS". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Р-спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фернандо Торрес. Фото AFP

Еще один звездный футболист уезжает в американскую MLS

6 Мая, 15:02

Фернандо Торрес в ближайшее время может пополнить ряды "Чикаго Файр"

Футбол

Ибрагимович занервничал: футболист в США забил фантастический гол с 40 метров

2 Мая, 15:12

Малоизвестный футболист повторил шедевр знаменитого шведского ветерана
Загрузка...

ЧМ-2018

Златан Ибрагимович. Фото AFP

Официально: Златан Ибрагимович не едет на чемпионат мира

26 Апреля, 16:44

15 мая шведский футбольный союз назовет состав на ЧМ-2018, но форварда "Гэлэкси" в нем не будет  

ЧМ-2018

Златан Ибрагимович. Фото AFP

Златан Ибрагимович в рекламе заявил, что "нет шансов" сыграть на чемпионате мира

17 Апреля, 09:31

Форвард "Гэлакси" назвал котировки на сое участие в ЧМ-2018 "заоблачными"

Футбол

Златан Ибрагимович. Фото AFP

Ибрагимович отказался от 100 миллионов в Китае ради переезда в США

4 Апреля, 23:26

Шведский футболист удивил даже своего агента

Футбол

Златан Ибрагимович и Криштиану Роналду. Фото AFP

Ибрагимович или Роналду: чей гол "ножницами" красивее? Опрос

4 Апреля, 15:34

"Пусть попробует забить так же с 40 метров" - Ибрагимович о мяче Роналду
Загрузка...