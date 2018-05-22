Дал в ухо: Ибрагимович заработал первое удаление в MLS

Шведский нападающий клуба американской лиги MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович получил прямую красную карточку за удар соперника ладонью по уху. Инцидент случился в понедельник в первом тайме матча регулярного чемпионата MLS против "Монреаля".

В одном из эпизодов полузащитник "Монреаля" Майкл Петрассо, находясь спиной к Ибрагимовичу, наступил шипами на ногу шведу. В ответ нападающий "Гэлакси" нанес сопернику удар ладонью по уху, после чего оба игрока повалились на газон. Просмотрев повтор эпизода с помощью VAR (система видеопомощи арбитрам) главный судья матча показал Петрассо желтую карточку, а Ибрагимович получил прямую красную.

Несмотря на игру в меньшинстве, "Лос-Анджелес" выиграл со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 75-й минуте Ола Камара.

Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" в марте на правах свободного агента, предварительно расторгнув контракт с английским "Манчестер Юнайтед". В первом же матче за новую команду шведский форвард оформил дубль. Удаление стало для нападающего первым за время его выступления в MLS.