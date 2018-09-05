Дэвид Бекхэм объявил название своего клуба в Майами

Сегодня, 16:44

Детище английского футболиста может дебютировать в MLS в 2020 году

Дэвид Бекхэм. Фото AFP
Дэвид Бекхэм. Фото AFP

Бывший капитан сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм объявил, что клуб MLS из Майами, который создается при его участии, будет называться "Интер Майами". Отметим, что полное название клуба – Club Internacional de Futbol Miami.

"Четыре года назад мы мечтали о футбольном клубе. Мы с гордостью объявляем официальное название и публикуем эмблему нашей новой команды", – написал Бекхэм.

Напомним, что в январе клуб из Майами был официально включен в состав MLS. О сроках начала выступления команды в составе главной футбольной лиги США и Канады не сообщается. Это может произойти в 2020 году. Кроме Бекхэма, в создании клуба участвовал ряд бизнесменов.

Владельцы команд, вступающих в MLS в рамках нынешнего расширения, вынуждены платить по 150 миллионов долларов. Однако Бекхэм в 2007 году приобрел право на создание франшизы за 25 миллионов.

Недавно Дэвид Бекхэм представил свой бренд под музыку украинской группы "ДахаБраха"Бренд экс-футболиста займется мужской продукцией по уходу за кожей и волосами.

Интересно, что Дэвид Бекхэм уже зовет Криштиану Роналду в свой клуб из США. Плртугалец может переехать в Майами в 2020 году, как раз к старту клуба в MLS.
футбол, Дэвид Бекхэм, MLS, Интер Майами

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Sportbox

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