Дэвид Бекхэм объявил название своего клуба в Майами

Детище английского футболиста может дебютировать в MLS в 2020 году

Бывший капитан сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм объявил, что клуб MLS из Майами, который создается при его участии, будет называться "Интер Майами". Отметим, что полное название клуба – Club Internacional de Futbol Miami.

"Четыре года назад мы мечтали о футбольном клубе. Мы с гордостью объявляем официальное название и публикуем эмблему нашей новой команды", – написал Бекхэм.

Публикация от David Beckham (@davidbeckham) 5 Сен 2018 в 2:21 PDT

Напомним, что в январе клуб из Майами был официально включен в состав MLS. О сроках начала выступления команды в составе главной футбольной лиги США и Канады не сообщается. Это может произойти в 2020 году. Кроме Бекхэма, в создании клуба участвовал ряд бизнесменов.

Владельцы команд, вступающих в MLS в рамках нынешнего расширения, вынуждены платить по 150 миллионов долларов. Однако Бекхэм в 2007 году приобрел право на создание франшизы за 25 миллионов.

Недавно Дэвид Бекхэм представил свой бренд под музыку украинской группы "ДахаБраха". Бренд экс-футболиста займется мужской продукцией по уходу за кожей и волосами.

Интересно, что Дэвид Бекхэм уже зовет Криштиану Роналду в свой клуб из США. Плртугалец может переехать в Майами в 2020 году, как раз к старту клуба в MLS.