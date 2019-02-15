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Дэвида Бекхэма вызвали в суд за разговоры по телефону за рулем

Сегодня, 09:55

Прохожий засек легендарного футболиста с телефоном за рулем – теперь Дэвид отправится в суд

Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм. Фото: Instagram.com
Дэвида Бекхэма вызвали в суд за разговоры по телефону за рулем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/670/22d/5c667022d63d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/670/22d/5c667022d63d9.jpg Футбол Прохожий засек легендарного футболиста с телефоном за рулем – теперь Дэвид отправится в суд

Бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм предстанет перед судом за использование мобильного телефона за рулем автомобиля. По данным Sky News, 21 ноября 2018 года в центре Лондона прохожий заметил, как Бекхэм, управляя автомобилем Bentley Bentayga, общался с кем-то по мобильному телефону, что строго запрещено законом. Знаменитому футболисту еще не были предъявлены обвинения, однако он уже был уведомлен о начале судебного разбирательства в связи с этим эпизодом. Слушания назначены на 19 марта.

Если Бекхэм будет признан виновным, то ему грозит начисление шести штрафных баллов из 12 возможных, то есть при повторном подобном нарушении его водительские права будут немедленно аннулированы и не будут подлежать восстановлению в течение трех лет. Помимо этой санкции, ему также грозит штраф в размере 2 тысяч фунтов стерлингов.

В сентябре прошлого года Бекхэм смог избежать наказания за превышение скорости, поскольку уведомление от властей о содеянном правонарушении пришло к нему слишком поздно. Тогда его обвинили в превышении скорости в столичном районе Паддингтон: Бекхэм на арендованном Bentley ехал со скоростью 59 миль в час (95 км/ч) вместо положенных 40 (64 км/ч). Известный британский адвокат Ник Фримен обратил внимание, что власти не смогли уложиться в предусмотренный законом двухнедельный срок с момента совершения правонарушения, чтобы информировать о нем прокатную компанию и самого водителя, поэтому ответчик по этому делу не был осужден.

Бекхэм завершил спортивную карьеру в 2013 году, он выступал за английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал", американский "Лос-Анджелес Гэлакси", итальянский "Милан" и французский ПСЖ. Бекхэм побеждал в чемпионатах Англии, Испании, Франции, становился обладателем Кубка MLS, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка Испании. В составе сборной Англии он провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей.

Напомним, что в январе Дэвид Бекхэм с ярким макияжем появился на обложке журнала. Завершивший карьеру футболист изображен на обложке нового номера британского журнала LOVE.

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Тег футболист, Дэвид Бекхэм

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Источник:

ТАСС

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