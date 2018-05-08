Девушка защитника сборной Хорватии выступит на "Евровидении"

Сегодня в Лиссабоне пройдет первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2018". Под номером 12 выступит представительница Хорватии Франка Бателич с песней Crazy. Интересно, что Франка встречается с защитником сборной Хорватии Ведраном Чорлукой.

"Франка – большой талант, и я желаю ей успеха. Она с раннего детства занимается музыкой, для нее это дело жизни. Верю в победу Хорватии на "Евровидении", – заявил Чорлука.

Публикация от Vedran Ćorluka (@corlukav05_14) 8 Май 2018 в 3:57 PDT

Напомним, что сборная Хорватии пробилась на чемпионат мира 2018 года. Хорватские футболисты выиграли ключевой матч в отборе у сборной Украины и вышли в плей-офф. А там по сумме двух матчей прошли Грецию.

На мундиале Хорватия сыграет в одной группе с Аргентиной, Исландией и Нигерией.

В прошлом месяце сборная Хорватии представила форму, в которой сыграет на чемпионате мира-2018. Домашний комплект сделан в красно-белых цветах. Гостевая форма выполнена в темно-синем и черном цвете.

"Квадраты увеличились в два-три раза по сравнению с предыдущими вариантами формы. Хорваты очень гордятся своим наследием. Оно в данном случае проявляется через форму в виде шахматной доски, вдохновленной гербом Хорватии", – говорится в заявлении дизайнеров.