Диктатор со смузи: лимонные секреты Маурисио Почеттино

Аргентинский тренер вывел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов

Почеттино готовится к главному финалу в своей жизни. Фото: Getty Images

Уже в эту субботу в Мадриде состоится финал Лиги чемпионов. Впервые в своей истории за главный еврокубок поборется "Тоттенхэм". Творцом успеха лондонского клуба стал его тренер Маурисио Почеттино.

ПОТОМСТВЕННЫЙ ФЕРМЕР

Родители главного тренера "Тоттенхэма" Гектор и Амалия - фермеры в третьем колене. Та же судьба вместо тренерского финала Лиги чемпионов была уготована и самому Маурисио Почеттино. Он учился в сельскохозяйственной школе, пока не начал профессионально заниматься футболом. В семье Почеттино не было телевизора, и победный для сборной Аргентины ЧМ-1978 они с отцом смотрели в местном клубе. А позже Гектор принес домой черно-белый агрегат, который запитывался от тракторного аккумулятора.

ЕГО СУДЬБУ ПРЕДРЕШИЛ СУМАСШЕДШИЙ

После завершения игровой карьеры легендарный Марсело Бьелса по прозвищу El loco (Сумасшедший) ездил по всей Аргентине в поисках талантливых мальчишек для "Ньюэллс Олд Бойз". Как-то он вместе со своим коллегой Хорхе Гриффой ужинал с одним из детских тренеров, который сказал, что в трех часах езды, в городишке Мерфи (население 3500 человек), есть паренек, который может стать большой звездой. Но предупредил, что заполучить им его не удастся, потому что он будет играть в "Росарио". Дон Марсело, оправдывая свое прозвище, тут же прыгнул в свой древний Fiat-147 и поехал по названному адресу. Прибыл к дому Почеттино глубокой ночью, когда Маурисио уже давно спал. Бьелса пообщался с родителями и попросил показать их спящего сына. Когда они вошли в комнату, Гриффа озвучил еще одну странную просьбу: "А можете показать его ноги?". И когда мама приоткрыла одеяло, оба тренера заявили: "Да вы посмотрите на эти ноги, они как у настоящего футболиста!". 13-летний Почеттино поехал в "Ньюэллс Олд Бойз" на просмотр, который продлился пять минут, после чего он был зачислен в их академию. Позже Бьелса заставлял игрока юношеской команды Почеттино готовить отчеты по будущим соперникам команды, изучая газетные статьи.

ВАЖНАЯ "СТРЕЛКА"

Став игроком первой команды "Ньюэллс Олд Бойз", Маурисио играл под руководством Бьелсы на позиции центрального защитника. В 1991-м он забил первый гол в принципиальнейшем дерби с "Росарио", его команда победила – 4:0, Почеттино праздновал с партнерами сначала под пиво и пиццу, затем компания переместились в ночной клуб "Стрелка". Там он познакомился с Кариной, студенткой медицинского университета. Вскоре пара поженилась. Пару лет назад Маурисио заявил журналистам: "Моя жена хуже вас! Когда я возвращаюсь домой после матчей, она спрашивает: почему то или это? Если проиграли, то почему играли так, а не эдак? Почему не поменял игру? После нашего гола в ворота "Эвертона" я радовался как безумец. А потом увидел на своем телефоне сообщение от нее: "Что ты наделал?! Ты потерял разум после гола Деле. Больше так не делай!". А декабрьскую победу над тем же "Эвертоном" тренер посвятил своей Карине: "Сегодня был счет – 2:6, вы не поверите, но мы поженились 26 лет назад. Весь день я думал, что ей подарить, а тут такое совпадение!". У их четы двое взрослых сыновей - Себастьяно и Маурисио. Старший работает в структуре "Тоттенхэма", младший - тренируется в юношеской команде "шпор".

В ОДНОМ НОМЕРЕ С БОГОМ

В 1993-м пять матчей в составе "Ньюэллса" провел вернувшийся на родину Диего Марадона. Какое-то время они делили номер с Почеттино. Маурисио признавался, что поначалу он не мог уснуть и по ночам просто глазел на кумира своего и всей страны. Между ними образовались приятельские отношения, они вместе смотрели телевизор. Но как-то Почеттино обнаглел и попросил Диего переключить канал на телевизоре. Тот встал, дошел до ящика, но затем воскликнул: "Ты кем себя возомнил?! Я Марадона! Иди и сам переключай этот чертов канал!".

YOU IN THE ARMY NOW

В разгар карьеры, будучи лидером "Ньюэллса", Маурисио загремел в армию. Незадолго до отмены обязательной службы в Аргентине в 1994-м "счастливчики"-призывники отбирались… жребием. У Почеттино совпали три последних цифры паспорта, и ему пришлось совмещать тренировки с прохождением воинской службы.

СКРОМНОЕ ПОКОРЕНИЕ ЕВРОПЫ

В 22 Маурисио переехал в Испанию и семь лет провел в "Эспаньоле". С "попугаями" он дважды выигрывал Кубок Испании. Плюс ранее два чемпионства Аргентины - это все титулы Почеттино-игрока. Потом в его карьере был еще не такой богатый "ПСЖ" и "Бордо". Выступая за парижан, он ездил на чемпионат мира-2002 в составе сборной Аргентины, за которую суммарно провел 20 матчей.

РОКОВОЙ ВАЛЬВЕРДЕ

После трехлетнего французского вояжа Маурисио вернулся в "Эспаньол", ставший для него родным. За эту команду аргентинец провел 301 матч, установив рекорд среди футболистов-легионеров и получил прозвище "Шериф из Мерфи". Но в 2006-м "попугаев" возглавил нынешний тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде. Он решил, что 34-летний аргентинский ветеран имеет слишком большое влияние в раздевалке и в авторитете может превосходить начинающего энтренадора, поэтому попросту решил расстаться с ним. Почеттино не обиделся. Наоборот, со временем поблагодарил Вальверде, что тот приблизил его к новой профессии.

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ

Будущий финалист ЛЧ-2019 отказался ехать на заработки в экзотические Катар, ОАЭ и США. Вместо этого начал учиться на тренера. Чуть ранее получил диплом бизнес-управленца. Первую практику обрел в женской команде "Эспаньола", ассистировал Эмили Монтиагут. Аргентинец признавался, что страсть, с которой работали девушки из той команды, захватила его, и теперь он ставит это в пример своим подопечным.

ТРЕНЕР-ДИКТАТОР

После стажировки в женской команде Почеттино ждала должность главного в дубле "попугаев". Но у клуба начались проблемы, финансирование урезали, и фанаты даже обсуждали вариант приглашения аргентинца на пост президента. Действующий же руководитель "Эспаньола" хотел назначить энтренадором Хавьера Аскаргота, а Маурисио сделать его ассистентом. Но тот убедил босса, что готов к самостоятельной работе и получил назначение. После чего Почеттино прошел пешком 12 километров к горе Монсеррат, чтобы попросить Богородицу спасти его команду от вылета в Сегунду. Своим бывшим партнерам и друзьям, остававшимся в "Эспаньоле", он заявил, что никаких поблажек не будет. Забрал капитанскую повязку, а затем списал из команды рекордсмена по количеству матчей Тамудо и других ветеранов, а также уволил тренера по фитнесу, ребенка которого крестил. Как результат, уже вскоре "попугаи" впервые за 27 лет победили "Барселону" на "Камп Ноу" и в итоге спаслись от вылета.

МОГ СТАТЬ КОУЧЕМ "ДИНАМО"

В ноябре 2012-го Маурисио Почеттино был уволен из "Эспаньола" из-за неудовлетворительных результатов. Он провел переговоры с "Олимпиакосом" и… киевским "Динамо", взял время на размышление, но тут поступило предложение от "Саутгемптона", принять которое уговорила жена Карина. И вот уже семь лет аргентинец работает в Англии. В эту субботу его "Тоттенхэм" впервые сыграет в финале ЛЧ.

ЗАБОТЛИВЫЙ

Работая в "Саутгемптоне", он видел, что его игрок Люк Шоу неправильно питается, и каждое утро готовил ему шпинатно-фруктовое смузи. За откормленного Шоу "МЮ" потом заплатил 30 млн евро.

ПРОСТ В ПРЕДПОЧТЕНИЯХ

Ежедневно его будильник срабатывает в 6:30, но коуч встает с постели по второму звонку, через 10 минут. Знакомое явление, правда? Как и многие аргентинцы, Почеттино обожает мате. Каждый свой день начинает с церемонии его заваривания. В колонках и наушниках Почеттино обычно звучит Стинг или Робби Уильямс. "Если немного падаю духом, люблю посидеть с бокалом аргентинского мальбека. Аромат этого вина переносит меня на родину, к дому с фруктовым садом и лошадьми". Иногда позволяет себе отвлечься просмотром сериалов вроде любимого "Карточного домика". Фанатеет от персонажа Клэр Андервуд и признается: "Она мечта каждого мужчины. Все наши сотрудники - ее фанаты".

ТРИМАЄТЬСЯ ПОЗИТИВНОЇ ХВИЛІ!

Аргентинский энтренадор ненавидит, когда его футболисты ходят с кислыми лицами. Считает, что кислота должна быть только в лимонах. Кстати, в его кабинете на столе стоит ваза с лимонами, потому что Почеттино убежден, что они забирают негативную энергетику.

Напомним, что "Тоттенхэм" в сумасшедшем полуфинале прошел "Аякс". Первая игра в Лондоне завершилась победой голландского клуба со счетом – 1:0. В ответном поединке в Амстердаме после первого тайма "Аякс" выигрывал – 2:0. Но "Тоттенхэм" сделал невероятное, победил со счетом – 3:2. Победный гол Лукас Моура забил на шестой компенсированной минуте.

