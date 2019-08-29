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"Динамо" и "Шахтер" оштрафованы на 200 тысяч гривен

29 августа, 18:33

Клубы наказаны за поведение болельщиков в Суперкубке

Суперкубок выиграло "Динамо"

Суперкубок выиграло "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес наказание донецкому "Шахтеру" и киевскому "Динамо" по итогам матча за Суперкубок. Клубы наказаны за ненадлежащее поведение фанатов.

Напомним, что во время поединка в Одессе, болельщики обеих клубов бросали на поле петарды, одна из которых едва не травмировала голкипера киевлян Дениса Бойко.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ наказал оба клуба штрафом в размере 200 тысяч гривен. Кроме того, на 100 тысяч гривен оштрафована Премьер-лига за плохую организацию матча за Суперкубок Украины.

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Матч за Суперкубок Украины прошел 28 июля. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером" со счетом – 2:1.

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Фото: facebook.com/olena.kondratiuk

Спустя некоторое время команды встретились в матче УПЛ и "Шахтер" взял реванш. "Горняки" сейчас уверенно лидируют в чемпионате Украины.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
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Шахтер Шахтер Шах
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ДинамоДинамоДин
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7
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Результаты последних матчей: В П П П В
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АлександрияАлександрияАле
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Забитые 6
Пропущеные 10
Разница -4
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Днепр-1Днепр-1Дне
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1
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Пропущеные 6
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Результаты последних матчей: П Н П Н В
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КарпатыКарпатыКар
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Пропущеные 8
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Результаты последних матчей: П В Н П П
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МариупольМариупольМар
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5
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Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П
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ОлимпикОлимпикОли
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0
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Пропущеные 9
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Результаты последних матчей: Н П П П П

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Динамо Киев Шахтер Донецк ФФУ премьер-лига Суперкубок Украины

Источник: ФФУ

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