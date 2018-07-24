"Динамо" отдало Максима Коваля в аренду в клуб из Саудовской Аравии

Голкипер киевского "Динамо" Максим Коваль ближайший год проведет в Саудовской Аравии в клубе "Аль-Фатех". Клубы договорились между собой об аренде футболиста сроком на 1 год с опцией полноценного трансфера игрока по истечении этого срока.

Напомним, что 25-летний Максим Коваль защищает цвета "Динамо" с 2010 года. Вторую половину прошлого сезона украинец провел в аренде в испанской "Малаге", но проявить себя в Примере ему не удалось. Максим Коваль даже установил антирекорд в дебютном матче в чемпионате Испании.

Сезон 2015/2016 годов Коваль провел год в Дании, где защищал цвета "Оденсе", но и этот период украинца нельзя назвать удачным.

Ранее стало известно, что "Динамо" купило защитника "Коринтианса" Сидклея. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. В столичном клубе футболист будет выступать под №17. Сегодня он не попал в заявку команды, так как вчера отыграл весь матч против "Тельфса".

А перед этим "Динамо" усилились полузащитником "Палмейраса" Че Че. Бразильский полузащитник подписал пятилетний контракт с украинским клубом.

При этом "Динамо" отказалось подписывать контракт с Папой Гуйе. Сенегальский ветеран находился в столичном клубе на просмотре, а причины отказа клуба от услуг 34-летнего защитника пока неизвестны.