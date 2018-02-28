"Динамо" получит финансовый бонус от лидера чемпионата Турции

Сегодня, 16:48

Прошлым летом "Галатасарай" приобрел у "Динамо" Юнеса Беланда

Юнес Беланда. Фото galatasaray.org
Юнес Беланда. Фото galatasaray.org

Киевское "Динамо" получит бонусные 250 тысяч евро от "Галатасарая" за прошлогодний трансфер Юнеса Беланда. Об этом сообщает Fotomac.

В соглашении футболиста есть пункт, согласно которому турки обязаны выплатить "Динамо" 250 тысяч евро, если Юнес сыграет 25 матчей в сезоне. Ранее Беланда провел свой 25-й матч в полуфинале Кубка в поединке с "Акхисар Беледиеспор".

Также отметим, "Динамо" может получить еще 100 тысяч евро, если "Галатасарай" наберет 50 очков в чемпионате Турции (сейчас у команды в активе 47 очков).

Ранее мы сообщали, что билеты на "Шахтер" – "Динамо" в Харькове поступили в продажу по цене от 40 гривен. Базовая дата проведения украинского дерби – 15 апреля.

Напомним пять интриг весны в чемпионате Украины: "бронзу" прочат "Заре", а "Зирка" может "потухнуть".

Накануне были сыграны матчи 21 тура футбольного чемпионата Украины, главным событием которого стало сенсационное поражение "Динамо" во Львове от "Вереса" – 1:3. А "Шахтер" разгромил "Зирку" и оторвался от киевлян на шесть очков.
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Источник:

Football.ua

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Сегодня, 14:31

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