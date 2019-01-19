"Динамо" в Испании разгромило немецкий "Бохум"

На первом спарринге в Марбелье киевляне всухую одолели команду второго дивизиона чемпионата Германии

"Динамо" обыграло "Бохум" в спарринге в Испании. Фото ФК "Динамо".

"Динамо" в Испании разгромило немецкий "Бохум" //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/390/8c1/5c43908c191cd.png //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/390/8c1/5c43908c191cd.png 2019-01-19T23:09:32+02:00 Футбол На первом спарринге в Марбелье киевляне всухую одолели команду второго дивизиона чемпионата Германии

"Динамо" с победы начало серию спаррингов на сборах в Испании. В субботу команда Александра Хацкевича "всухую" обыграла немецкий "Бохум" из второй Бундеслиги. В середине первого тайма счет открыл Виктор Цыганков, а во втором дублем отметился Назарий Русин.

В стартовом составе "Динамо" вышел новичок – испанский нападающий Фран Соль, который только сегодня присоединился к команде на сборах. Отметиться голом в дебютной игре за киевлян Соль не смог. С первых минут поединок начали такие исполнители: Бойко, Кендзера, Сидорчук, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Циганков, Вербич, Шапаренко и Соль.

Обзор матча "Динамо" – "Бохум" 3:0

Напомним, что после 18 туров киевляне идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата Украины, в свою очередь, "Бохум" занимает восьмое место во втором дивизионе чемпионата Германии.

Ранее стало известно, что "Динамо" сыграет девять товарищеских матчей зимой. Киевляне проведут два сбора в испанской Марбелье: первый – с 13 по 26 января, второй – с 30 января по 13 февраля. В этот день команда отправится из Малаги непосредственно в Грецию, где сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против пирейского "Олимпиакоса".

Напомним, что на днях определились соперники "Динамо" на втором сборе в Испании. Ими стали "Эстерсунд" (Швеция), "Нью-Ингленд Революшн" (США), "Мальме" (Швеция) и "Хеугесунн" (Норвегия).

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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