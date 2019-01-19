"Динамо" в Испании разгромило немецкий "Бохум"
На первом спарринге в Марбелье киевляне всухую одолели команду второго дивизиона чемпионата Германии
"Динамо" с победы начало серию спаррингов на сборах в Испании. В субботу команда Александра Хацкевича "всухую" обыграла немецкий "Бохум" из второй Бундеслиги. В середине первого тайма счет открыл Виктор Цыганков, а во втором дублем отметился Назарий Русин.
В стартовом составе "Динамо" вышел новичок – испанский нападающий Фран Соль, который только сегодня присоединился к команде на сборах. Отметиться голом в дебютной игре за киевлян Соль не смог. С первых минут поединок начали такие исполнители: Бойко, Кендзера, Сидорчук, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Циганков, Вербич, Шапаренко и Соль.
Обзор матча "Динамо" – "Бохум" 3:0
Напомним, что после 18 туров киевляне идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата Украины, в свою очередь, "Бохум" занимает восьмое место во втором дивизионе чемпионата Германии.
Ранее стало известно, что "Динамо" сыграет девять товарищеских матчей зимой. Киевляне проведут два сбора в испанской Марбелье: первый – с 13 по 26 января, второй – с 30 января по 13 февраля. В этот день команда отправится из Малаги непосредственно в Грецию, где сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против пирейского "Олимпиакоса".
Напомним, что на днях определились соперники "Динамо" на втором сборе в Испании. Ими стали "Эстерсунд" (Швеция), "Нью-Ингленд Революшн" (США), "Мальме" (Швеция) и "Хеугесунн" (Норвегия).
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