"Динамо" в меньшинстве обыграло бронзового призера чемпионата Украины

Киевляне подпортили александрийцам празднования по случаю завоевания бронзовых медалей

Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское Динамо одержало победу над Александрией в матче 32-го тура чемпионата Украины. Киевляне пожаловали в гости к бронзовому призеру Премьер-лиги и подпортили праздник сопернику, которому сразу после матча вручили медали. Гости открыли счет в середине первого тайма, но еще к перерыву остались в меньшинстве – две желтые карточки заработал Алибеков и отправился досматривать матч из раздевалки. Тем не менее, киевляне сумели еще раз расписаться в воротах дебютанта сборной Украины – оба мяча на свой счет записал Виктор Цыганков.

"Александрия" – "Динамо" – 0:2

Голы: Цыганков (21, 69)

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бухал, Бабогло, Лучкевич, Запорожан (Дедечко, 65), Ковалец (Пономарь, 74), Банада, Протасов, Задерака (Шастал, 70), Ситало.

"Динамо": Бущан, Шабанов, Бурда, Миколенко, Кендзера (Шапаренко, 27), де Пена, Шепелев, Цыганков, Алибеков, Русин (Кравченко, 35), Беседин (Дуэлунд, 88).

Предупреждения: Запорожан (20), Алибеков (24), Бабогло (26), Пономарь (85).

Удаление: Алибеков (32).

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны. "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".

Ранее мы опубликовали интервью президента "Шахтера" программе "Великий футбол". Ринат Ахметов: "Если кто-то считает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть".

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