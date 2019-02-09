"Динамо" завершило сборы победой над "Волеренгой"
Голы Русина и Кравченко помогли киевлянам обыграть норвежский клуб
Сегодня киевское "Динамо" завершило спарринг-программу на зимних сборах. В товарищеском матче динамовцы встречались с норвежской "Волеренгой". Наставник киевлян дал шанс проявить себя ближайшему резерву, выпустив в стартовом составе игроков второй обоймы, немножко разбавив их более опытными исполнителями: Бущан, Шабанов, Сидклей, Смирный, Кравченко, Гармаш, Сидорчук, Алибеков, Шепелев, Андриевский, Русин.
"Динамо" начала агрессивно и открыло счет уже на 6-й минуте, когда отличился Русин. Потом пару раз пробивал Гармаш, а второй мяч в поединке со штрафного забил Кравченко на 39-й минуте.
После перерыва активней заиграла "Волеренга", создав несколько опасных моментов и таки забила. На 69-й минуте Гредем с пределов штрафной площадки пробил точно в угол.
До конца встречи счет не изменился. Победа "Динамо" – 2:1. Следующий для киевлян будет уже официальным: 14 февраля они сыграют с "Олимпиакосом" в 1/16 финала Лиги Европы.
Напомним, что в предыдущем товарищеском матче "Динамо" сыграло вничью с "Мальме".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Динамо" завершило сборы победой над "Волеренгой"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"