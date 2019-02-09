"Динамо" завершило сборы победой над "Волеренгой"

Голы Русина и Кравченко помогли киевлянам обыграть норвежский клуб

Обыграли норвежцев не основным составом. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Динамо" завершило сборы победой над "Волеренгой" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/edb/d3a/5c5edbd3a4248.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/edb/d3a/5c5edbd3a4248.jpg 2019-02-09T15:55:36+02:00 Футбол Голы Русина и Кравченко помогли киевлянам обыграть норвежский клуб

Сегодня киевское "Динамо" завершило спарринг-программу на зимних сборах. В товарищеском матче динамовцы встречались с норвежской "Волеренгой". Наставник киевлян дал шанс проявить себя ближайшему резерву, выпустив в стартовом составе игроков второй обоймы, немножко разбавив их более опытными исполнителями: Бущан, Шабанов, Сидклей, Смирный, Кравченко, Гармаш, Сидорчук, Алибеков, Шепелев, Андриевский, Русин.

"Динамо" начала агрессивно и открыло счет уже на 6-й минуте, когда отличился Русин. Потом пару раз пробивал Гармаш, а второй мяч в поединке со штрафного забил Кравченко на 39-й минуте.

После перерыва активней заиграла "Волеренга", создав несколько опасных моментов и таки забила. На 69-й минуте Гредем с пределов штрафной площадки пробил точно в угол.

До конца встречи счет не изменился. Победа "Динамо" – 2:1. Следующий для киевлян будет уже официальным: 14 февраля они сыграют с "Олимпиакосом" в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что в предыдущем товарищеском матче "Динамо" сыграло вничью с "Мальме".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Динамо" завершило сборы победой над "Волеренгой"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...