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Для отставки Хацкевича с поста тренера "Динамо" готовят интересную формулировку

21 мая, 18:30

Игорь Суркис намекает, что белорус может сам не захотеть остаться у руля команды в нынешних условиях

Александр Хацкевич
Александр Хацкевич. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Александр Хацкевич еще остается наставником "Динамо". Однако для его возможного ухода с поста главного тренера киевлян по окончании сезона в клубе уже, похоже, приготовили формулировку. Не исключено, будет объявлено, что белорусский специалист сам не захотел продолжать работу в качестве коуча "бело-синих".

"Судьба Хацкевича уже решена? Это абсолютно не так, – рассказал ведущий "ПроФутбол" Игорь Цыганык в эфире "Цыганык LIVE" на FootballHub. – У меня был разговор с президентом "Динамо" Игорем Суркисом, который так ответил: "Я уже сказал, что в конце сезона мы сядем с Хацкевичем, все обговорим и примем отчет. У нас будет очень долгий разговор, неизвестно, захочет ли сам Хацкевич и дальше тренировать команду в таких условиях. И уже после этого будет принято решение". А на данный момент решение еще не принято. И никаких переговоров ни с кем "Динамо" не ведет. Самое главное сейчас – последние три матча, и как "Динамо" будет в них выглядеть".

Как мы писали, ранее сам Игорь Суркис признавался, что думает о возможной смене тренере. Среди претендентов на роль сменщика Хацкевича назывались Алексей Михайличенко и Юрий Калитвинцев.

Напомним, в среду, 22 мая, "Динамо" сыграет в Харькове против "Шахтера". В этом поединке из-за травмы "горнякам" не поможет лидер команды Исмаили, которого портал Transfermarkt называет самым дорогостоящим игроком дончан.

Как "Динамо" проиграло "Шахтеру" серию пенальти в 1/4 Кубка Украины:

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Игорь Суркис, Александр Хацкевич

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Сегодня|Спорт

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