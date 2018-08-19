Дочь вратаря сборной Грузии убило ударом тока
Нукри Ревишвили потерял девятилетнюю дочь, которая погибли, дотронувшись до решетки на окне
Дочь грузинского вратаря Нукри Ревишвили погибла от удара током, сообщает newsgeorgia.ge. Девятилетнюю девочку ударило током в результате соприкосновения с решеткой, установленной на окне дома. Уголовное дело возбуждено по статье "причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
Находящийся в настоящее время в статусе свободного агента 31-летний Нукри Ревишвили провел 33 матча за сборную Грузии. За свою карьеру он успел поиграть в различных клубах в Грузии, на Мальте, России и Молдове. Сейчас играет за грузинский "Рустави". Ревишвили дважды становился чемпионом России в составе казанского "Рубина".
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