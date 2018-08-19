Дочь вратаря сборной Грузии убило ударом тока

Сегодня, 13:08

Нукри Ревишвили потерял девятилетнюю дочь, которая погибли, дотронувшись до решетки на окне

Нукри Ревишвили. Фото Getty
Нукри Ревишвили. Фото Getty

Дочь грузинского вратаря Нукри Ревишвили погибла от удара током, сообщает newsgeorgia.ge. Девятилетнюю девочку ударило током в результате соприкосновения с решеткой, установленной на окне дома. Уголовное дело возбуждено по статье "причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Находящийся в настоящее время в статусе свободного агента 31-летний Нукри Ревишвили провел 33 матча за сборную Грузии. За свою карьеру он успел поиграть в различных клубах в Грузии, на Мальте, России и Молдове. Сейчас играет за грузинский "Рустави". Ревишвили дважды становился чемпионом России в составе казанского "Рубина".

Напомним, что в начале года дочь знаменитого футболиста Луиша Фигу стала жертвой секс-мошенников, которые распространяли интимные фото и видео, выдавая девушку на них за саму Даниэлу.

Ранее мы писали, что дочь футболиста-алкоголика Пола Гаскойна взрывает Instagram своими фото. Бьянка Гаскойн не стесняется выставлять свое тело напоказ.

А дочь легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки опубликовала фотографии в купальнике. Паулина Гретцки проводит время на Гавайских островах.
трагедия, дочь, футболист, сборная Грузии

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Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

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