Два футболиста "Осера" подрались на поле прямо во время матча

Сегодня, 14:33

Дерущихся одноклубников разнимали футболисты обеих команд

Драка во время матча. Фото Twitter
Драка во время матча. Фото Twitter

Футболисты клуба "Осера" Микаэль Баррето и Пьер-Ив Полома были удалены с поля во время гостевого матча французской Лиги 2 против клуба "Кевийи – Руэн" за драку друг с другом.

На 80-й минуте встречи, когда на табло горели цифры 3:1 в пользу хозяев поля, Баррето ударил в грудь Полома, в результате одноклубников разнимали футболисты обеих команд.

"Кевийи – Руэн" сумел воспользоваться численным преимуществом, забив в оставшееся время в ворота "Осера" еще один мяч – 4:1.

"Осер", образованный в 1905 году, – чемпион Франции (1996). Клуб неоднократно становился призером первенства страны и выступал в Лиге чемпионов. Сейчас дела у команды идут не лучшим образом: она играет во втором по силе дивизионе страны, занимая лишь 11-е место в турнирной таблице.

Ранее мы писали о драке футболистов сборной России Павла Мамаева и Романа Широкова в тренажерном зале.

Кроме того, два футболиста аргентинского клуба "Бока Хуниорс" подрались на тренировке. Хуан Инсаурральде столкнулся в борьбе за мяч с Хонатаном Сильвой, после чего началась жесткая драка. Остановили мордобой лишь подоспевшие партнеры по команде.
футбол, футболисты, чемпионат Франции, Осер

Вы сейчас просматриваете новость "Два футболиста "Осера" подрались на поле прямо во время матча". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

NEWSru.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...