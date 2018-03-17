Два футболиста "Осера" подрались на поле прямо во время матча

Футболисты клуба "Осера" Микаэль Баррето и Пьер-Ив Полома были удалены с поля во время гостевого матча французской Лиги 2 против клуба "Кевийи – Руэн" за драку друг с другом.

На 80-й минуте встречи, когда на табло горели цифры 3:1 в пользу хозяев поля, Баррето ударил в грудь Полома, в результате одноклубников разнимали футболисты обеих команд.

"Кевийи – Руэн" сумел воспользоваться численным преимуществом, забив в оставшееся время в ворота "Осера" еще один мяч – 4:1.

Unbelievable! Two Auxerre players were sent off tonight for fighting each other.



Polomat and Barreto had to be separated as the two clashed 10 minutes before the final whistle.



French football is never dull !



pic.twitter.com/Q5eMkhcyky — Taz (@TazPhalora) 16 марта 2018 г.

"Осер", образованный в 1905 году, – чемпион Франции (1996). Клуб неоднократно становился призером первенства страны и выступал в Лиге чемпионов. Сейчас дела у команды идут не лучшим образом: она играет во втором по силе дивизионе страны, занимая лишь 11-е место в турнирной таблице.

Ранее мы писали о драке футболистов сборной России Павла Мамаева и Романа Широкова в тренажерном зале.

Кроме того, два футболиста аргентинского клуба "Бока Хуниорс" подрались на тренировке. Хуан Инсаурральде столкнулся в борьбе за мяч с Хонатаном Сильвой, после чего началась жесткая драка. Остановили мордобой лишь подоспевшие партнеры по команде.