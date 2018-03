Два футболиста "Осера" подрались на поле прямо во время матча

Футболисты клуба "Осера" Микаэль Баррето и Пьер-Ив Полома были удалены с поля во время гостевого матча французской Лиги 2 против клуба "Кевийи – Руэн" за драку друг с другом.

На 80-й минуте встречи, когда на табло горели цифры 3:1 в пользу хозяев поля, Баррето ударил в грудь Полома, в результате одноклубников разнимали футболисты обеих команд.

"Кевийи – Руэн" сумел воспользоваться численным преимуществом, забив в оставшееся время в ворота "Осера" еще один мяч – 4:1.

Unbelievable! Two Auxerre players were sent off tonight for fighting each other.



Polomat and Barreto had to be separated as the two clashed 10 minutes before the final whistle.



French football is never dull !



pic.twitter.com/Q5eMkhcyky