Два пенальти, удаление и пять голов: обзор матча "Шахтер" – "Олимпик"

Сегодня, 21:51

Голы и лучшие моменты матча Кубка Украины в Харькове


Донецкие дерби в 1/8 финала Кубка Украины завершилось победой "Шахтера". Команды порадовали болельщиков в Харькове на стадионе "Металлист" пятью забитыми мячами. По одному 11-метровому удару в ворота обеих команд назначал арбитр матча, а также он удалил капитана "Олимпика" Гришко.

"Шахтер" – "Олимпик" – 3:2
Голы: Мораес (63, пен), Тотовицкий (66), Данченко (83) – Билоног (55, пен), Гай (81)

"Шахтер": Шевченко, Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Данченко, Алан Патрик (Майкон, 59), Фернандо (Дентиньо, 41), Веллингтон Нем, Коваленко, Тотовицкий, Мораес (Мудрик, 70).

 "Олимпик": Крынский, Немчанинов, Гришко, Цымбалюк, Ксенз (Зубейко), Гай, Кольцов, Политыло, Билоног (Балашов, 77), Е. Пасич, Шиндер (Тейшейра, 71).

Предупреждения: Гришко (30), Хочолава (44), Зубейко (59), Кольцов (79)

Удаление: Гришко (62)

Точно не порадовал своих болельщиков "Мариуполь". Клуб, представлявший Украину в еврокубках, безвольно уступил перволиговому "Ингульцу" – 3:1. Правда, стоит отметить, что с 20-й минуты мариупольцы играли в меньшинстве.

Ранее судьбу "Мариуполя" едва не повторило киевское "Динамо". "Бело-синие" гостили у клуба второй лиги "Минай" и проигрывали после первого тайма в один мяч. Однако после перерыва дубль Шапаренко и гол Гармаша принесли киевлянам волевую победу и, возможно, сохранили работу Александру Хацкевичу.
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