Две фан-зоны и бесплатный транспорт: что в Киеве готовят к финалу Лиги чемпионов

В пятницу, 23 февраля, оргкомитет КГГА по финалу Лиги чемпионов в Киеве представил программу мероприятий в дни перед и после финального матча на НСК "Олимпийском".

С утра 26 мая начнет формироваться зона безопасности вокруг "Олимпийского", а фанаты команд начнут прибывать на две отведенные для них локации: парк Шевченко у КНУ им. Т.Шевченко – для болельщиков одной из команд, территория возле Дворца Украина – для фанов другой команды.

"Это специальные зоны, которые будут оснащены для принятия шаттлов из аэропорта Борисполь. После обеда группы фанатов команд-финалистов будут двигаться в сторону стадиона, каждая по отдельному маршруту", – пояснил представитель КГГА по подготовке к проведению финалов Лиги чемпионов в Киеве Андрей Мирошниченко.

Идут переговоры, чтобы впервые в истории во время проведения финала Лиги чемпионов был организован публичный просмотр матча. Это планируется сделать на двух площадках: на территории Фестиваля чемпионов на Крещатике и на Контрактовой площади на Подоле.

Директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов рассказал, что в день проведения финала Лиги чемпионов 26 мая будет организован пешеходной транспортный периметр в 1,5-километровой зоне вокруг НСК. Будет организован специальный проезд на стадион лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана, команд-финалистов и VIP-персон.

Специальные автобусы-шаттлы также будут производить курсирование от аэропорта Жуляны до улицы Владимирской. Ожидается, что весь наземный общественный транспорт будет бесплатным в день матча.

Напомним, что от Украины борьбу в Лиге чемпионов продолжает донецкий "Шахтер". В первом матче 1/8 финала в Харькове "Шахтер" одержал волевую победу над "Ромой".