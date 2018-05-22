Двое участников Лиги Европы от Украины принимали участие в "договорняках"

Сегодня прошла массовая облаве на организаторов договорных матчей в украинском футболе. По информации следствия, в Украине годами работало 5 организованных групп, в деятельность которых было вовлечено более трех десятков футбольных клубов из 10 областей. В состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам. Об этом заявил министр МВД Арсена Аваков.

Стали известны команды, которых обвиняют в договорных поединках. Среди них бронзовый призер чемпионата Украины этого сезона полтавская "Ворскла" и четвертая команда страны луганская "Заря". Оба клуба должны представлять нашу страну в Лиге Европы.

Список клубов, подозреваемых в договорных играх:

Премьер-лига: "Заря", "Олимпик", "Александрия", "Ворскла", "Звезда".

Первая лига: "Волынь", "Колос", "Оболонь", "Арсенал", "Десна", "Сумы", "Нефтяник-Укрнефть", "Горняк-Спорт", "Полтава", "Кремень", "Черкасский Днепр", "Ингулец", "Гелиос", "Николаев", "Жемчужина", "Балканы".

Вторая лига: "Прикарпатье", "Буковина", "Нива" В, "Никополь", "Металлург" З, "Таврия", "Реал-Фарма", "Судостроитель", "Энергия".

Не участвуют в профессиональных лигах: "Говерла", "Петриковка", "Кристалл".