Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо завершит карьеру в конце сезона

На сайте команды "Макларен" говорится, что в сезоне-2019 Алонсо не будет выступать в Формуле-1

Двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо не будет выступать в "Королевских гонках" в сезоне-2019, сообщается на официальном сайте команды "Макларен". По слухам в СМИ, Алонсо продолжит карьеру в североамериканской гоночной серии IndyCar.

Алонсо, которому 29 июля исполнилось 37 лет, дебютировал в Формуле-1 в 2001 году. За свою карьеру в "Королевских гонках" он выступал за "Минарди", "Рено", "Макларен" и "Феррари". Испанец побеждал в чемпионатах Формулы-1 в 2005 и 2006 годах, в общей сложности на его счету 32 выигранных гонки.

В июне Алонсо в составе экипажа команды Toyota Gazoo Racing стал победителем гонки на выносливость "24 часа Ле-Мана" в классе LMP1.

В нынешнем сезоне Формулы-1 испанец с 44 очками занимает девятое место в зачете пилотов.

Напомним, что в июле Фернандо Алонсо побил два рекорда Михаэля Шумахера. Испанский гонщик больше всех проехал километров по трассе и стал первым по числу финишей.

А в прошлом году Фернандо Алонсо стал почетным послом "Реала". Испанский гонщик является преданным фанатом клуба из Мадрида.