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Джанни Инфантино стал единственным кандидатом на пост главы ФИФА

Сегодня, 15:59

Выборы главы ФИФА пройдут 5 июня на конгрессе организации в Париже

Президент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: AFP
Джанни Инфантино стал единственным кандидатом на пост главы ФИФА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ae8/439/5c5ae8439fe2a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ae8/439/5c5ae8439fe2a.jpg Футбол Выборы главы ФИФА пройдут 5 июня на конгрессе организации в Париже

Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что действующий президент организации Джанни Инфантино стал единственным кандидатом на пост главы федерации на предстоящих выборах. 

Срок подачи заявок от потенциальных кандидатов истек во вторник. Ранее сообщалось, что бывший футболист английского "Тоттенхэма" и сборной Швейцарии Рамон Вега также намерен участвовать в выборной кампании.

"Комитет по управлению будет контролировать избирательный процесс, обеспечивая правильное применение устава и регламента ФИФА", – говорится в сообщении ФИФА.

Выборы главы ФИФА пройдут 5 июня на конгрессе организации в Париже. Кандидатуру Инфантино, по данным газеты Financial Times, поддерживают 196 национальных футбольных федераций. 

Инфантино был избран на пост президента ФИФА в феврале 2016 года после коррупционного скандала, в результате которого пост главы организации покинул Йозеф Блаттер. Под руководством Инфантино был реализован пакет реформ, направленных на финансовое и репутационное оздоровление организации.

Напомним, что при Инфантино Совет ФИФА одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд.

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Тег футбол, ФИФА, Джанни Инфантино

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Источник:

ТАСС

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