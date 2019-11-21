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Эффектная звезда женского футбола бросает вызов большим мужчинам на линии и готовится к НФЛ

21 ноября, 16:23

Двукратная олимпийская чемпионка Карли Ллойд считает, что у нее все получится, но не раньше 2020 года

Карли Ллойд

Карли Ллойд / Фото: Getty Images

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Несколько месяцев назад фото звезды сборной США по футболу Карли Ллойд, где она пробивает по мячу для американского футбола с 55 ярдов, очень быстро стало вирусным. Но оказывается, это было сделано не просто ради красивого сюжета – двукратная олимпийская чемпионка мира и Олимпийских игр после Игр-2020 в Токио собирается попробовать себя в НФЛ.

"Это не просто рекламный трюк или что-то, что мне доставляет удовольствие. Я знаю, что могу это сделать, – призналась вчера Ллойд. – Я знаю, что я ментально способна выдержать давление в сложных ситуациях. Я знаю, что будет множество людей, которые захотят, чтобы я потерпел неудачу. Но это ничем не отличается от того, как складывалась вся моя карьера".

"Очевидно, есть и много других вещей, которые пока сложны и станут для меня вызовом. Например большие мужчины на линии и люди, которые за тобой бегут".

37-летняя Карли, которая дважды становилась лучшей футболисткой мира, на днях даже побывала на тренировке "Филадельфиит Иглз", пообщалась с тренерами и футболистами. Пока, правда, больше для своего сюжета, но для будущей карьеры в НФЛ сделала зарубки.

Ранее мы писали, что футболистки сборной США будут судиться из-за половой дискриминации. Девушки-футболистки утверждают, что получают за свои выступления намного меньше, чем мужчины.

Также мы сообщали, что лучшая футболистка мира Карли Ллойд стала игроком "Манчестер Сити".

Смотрите также, как украинские футболистки начинают свою карьеру

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