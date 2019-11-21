Эффектная звезда женского футбола бросает вызов большим мужчинам на линии и готовится к НФЛ

Двукратная олимпийская чемпионка Карли Ллойд считает, что у нее все получится, но не раньше 2020 года

Карли Ллойд / Фото: Getty Images

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Несколько месяцев назад фото звезды сборной США по футболу Карли Ллойд, где она пробивает по мячу для американского футбола с 55 ярдов, очень быстро стало вирусным. Но оказывается, это было сделано не просто ради красивого сюжета – двукратная олимпийская чемпионка мира и Олимпийских игр после Игр-2020 в Токио собирается попробовать себя в НФЛ.

"Это не просто рекламный трюк или что-то, что мне доставляет удовольствие. Я знаю, что могу это сделать, – призналась вчера Ллойд. – Я знаю, что я ментально способна выдержать давление в сложных ситуациях. Я знаю, что будет множество людей, которые захотят, чтобы я потерпел неудачу. Но это ничем не отличается от того, как складывалась вся моя карьера". "Очевидно, есть и много других вещей, которые пока сложны и станут для меня вызовом. Например большие мужчины на линии и люди, которые за тобой бегут".

37-летняя Карли, которая дважды становилась лучшей футболисткой мира, на днях даже побывала на тренировке "Филадельфиит Иглз", пообщалась с тренерами и футболистами. Пока, правда, больше для своего сюжета, но для будущей карьеры в НФЛ сделала зарубки.

Ранее мы писали, что футболистки сборной США будут судиться из-за половой дискриминации. Девушки-футболистки утверждают, что получают за свои выступления намного меньше, чем мужчины.

Также мы сообщали, что лучшая футболистка мира Карли Ллойд стала игроком "Манчестер Сити".

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