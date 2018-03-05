Экс-динамовец Лукман Аруна продолжит карьеру в Литве

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Лукман Аруна подписал контракт с литовской "Палангой". Детали договора с нигерийцем не сообщаются.

Аруна более года не мог найти себе новый клуб после того, как покинул "Динамо" зимой прошлого года. Он безуспешно пытался трудоустроиться в целый ряд клубов, среди которых были бухарестское "Динамо", "Ланс", "Оденсе", "Црвена Звезда", "Партизан" и "Вардар".

В последний раз у полузащитника была игровая практика еще в составе "Астаны", за которую он провел 12 матчей и забил 1 гол. Казахстанский клуб Аруна покинул летом 2016-го.

Хавбек принадлежал киевлянам с лета 2011-го по начало 2017 года. За его трансфер бело-синие заплатили "Монако" 1,5 миллиона евро.

В составе "Динамо" Аруна с переменным успехом поиграл почти четыре года, после чего последовали выступления за "Говерлу", "Анжи" и "Астану" на правах аренды.

1 января 2017 года контракт Аруны с "Динамо" закончился и он покинул клуб на правах аренды.

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