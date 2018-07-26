Экс-форвард "Милана" может перейти в "Динамо" – СМИ

Бывший нападающий "Вероны", "Милана", "Торино" и мадридского "Атлетико" Алессио Черчи занят поиском нового клуба. 31-летний итальянский форвард, который этим летом стал свободным агентом, может продолжить карьеру в киевском "Динамо"

Столичный клуб проявляет интерес к экс-нападающему сборной Италии. Также Черчи интересуются турецкие "Бурсаспор", "Гезтепе" и "Сивасспор".

Отметим, что в прошлом сезоне за "Верону" Алессио Черчи провел 25 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

Недавно главный тренер киевлян Александр Хацкевич заявил, что клуб продолжает искать нападающего.

Ранее стало известно, что "Динамо" купило защитника "Коринтианса" Сидклея. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. В столичном клубе футболист будет выступать под №17. Сегодня он не попал в заявку команды, так как вчера отыграл весь матч против "Тельфса".

А перед этим "Динамо" усилилось полузащитником "Палмейраса" Че Че. Бразильский полузащитник подписал пятилетний контракт с украинским клубом.