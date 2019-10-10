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Экс-форвард "ПСЖ" и "Милана" устроил вечеринку с наркотиками и девушками по вызову

10 октября, 09:50

Узнав о приключениях нападающего, "Америка" разорвала контракт с французом

/ Фото: AFP

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Бывший нападающий "Монако", "Ромы", "ПСЖ" и "Милана" Жереми Менез попал в сводки скандальных новостей. 32-летний француз, с января 2018 года по август 2019 года выступавший за "Америку", не блистал в мексиканском клубе, пропускал много матчей, как сообщалось, из-за травм, однако при этом ярко отдыхал.

В мексиканских СМИ всплыли фото и видео с вечеринки с участием Менеза. На медиаматериалах запечатлены эскортница, наркотики и алкоголь. Как сообщает мексиканская пресса, в клубе узнали о похождениях Менеза, после чего решили разорвать контракт с футболистом: изначально трудовое соглашение было рассчитано до декабря 2019 года.

Примечательно, что с тех пор Менез успел найти себе новый клуб, заключив контракт с ФК "Париж", выступающий в Лиге 2. Правда, за новую команду Менез пока не провел ни одного матча.

Напомним, Менез в свое время был игроком сборной Франции, проведя за команду 24 матча, в которых забил 2 мяча.

Ранее мы писали, что в Перу наркотики перевозили в коробках с изображением Лионеля Месси. Эксперты оценивают арестованную партию в 85 миллионов долларов.

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футболист чемпионат Мексики Жереми Менез

Источник: sport24.ru

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