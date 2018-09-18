Экс-форвард сборной Англии выпустил книгу анекдотов

Нападающий "Сток Сити" Питер Крауч выпустил книгу под названием "Как быть футболистом". Аннотация гласит: "Уморительные анекдоты от английского профессионального футболиста". Отметим, что она сразу же после выхода в печать получила популярность и заняла второе место по продажам в первую неделю после выхода.

"Второй в списке бестселлеров Sunday Times! Хочу сказать большое спасибо за вашу поддержку, но я купил себе 4000", – пошутил Крауч в соцсетях.

Английский нападающий сыграл 7 матчей за "Сток Сити" в этом сезоне Чемпионшипа, в которых отметился одним мячом.

С 2005 по 2010 год он провел 42 матча и забил 22 гола за сборную Англии, приняв участие в ЧМ-2006 и ЧМ-2010.

Напомним, что в октябре Питер Крауч попал в Книгу рекордов Гиннеса. Футболист забил больше всех голов головой в матчах английской Премьер-лиги.

Ранее мы писали, как форвард "Сток Сити" подарил свою футболку болельщику команды Тайрону Сидли, который пришел на заключительный матч сезона с "Саутгемптоном" (1:0) в одних плавках.