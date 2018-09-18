Экс-форвард сборной Англии выпустил книгу анекдотов
Книга Питера Крауча заняла второе место по продажам сразу после выхода
Нападающий "Сток Сити" Питер Крауч выпустил книгу под названием "Как быть футболистом". Аннотация гласит: "Уморительные анекдоты от английского профессионального футболиста". Отметим, что она сразу же после выхода в печать получила популярность и заняла второе место по продажам в первую неделю после выхода.
"Второй в списке бестселлеров Sunday Times! Хочу сказать большое спасибо за вашу поддержку, но я купил себе 4000", – пошутил Крауч в соцсетях.
Английский нападающий сыграл 7 матчей за "Сток Сити" в этом сезоне Чемпионшипа, в которых отметился одним мячом.
С 2005 по 2010 год он провел 42 матча и забил 22 гола за сборную Англии, приняв участие в ЧМ-2006 и ЧМ-2010.
Напомним, что в октябре Питер Крауч попал в Книгу рекордов Гиннеса. Футболист забил больше всех голов головой в матчах английской Премьер-лиги.
Ранее мы писали, как форвард "Сток Сити" подарил свою футболку болельщику команды Тайрону Сидли, который пришел на заключительный матч сезона с "Саутгемптоном" (1:0) в одних плавках.
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