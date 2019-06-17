Экс-футболист "Шахтера" обвенчался в Италии

Генрих Мхитарян женился на дочери бизнесмена Бетти Варданян

Свадьба Мхитаряна. Фото: Instagram

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян и дочь армянского бизнесмена Микаэла Варданяна Бетти Варданян сегодня обвенчались в Италии. Церемония бракосочетания Генриха и Бетти прошла в армянской церкви на острове Святого Лазаря недалеко от Венеции.

Напомним, что недавно Мхитарян очутился в центре политического скандала. Футболист отказался ехать в Баку на финал Лиги Европы из соображений безопасности. Гарантии УЕФА и МИД Азербайджана не убедили лондонский "Арсенал". Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Тем не менее в МИД Азербайджана уверяли, что Мхитарян мог принять участие в финале ЛЕ, несмотря на напряженность в отношениях двух стран.

В итоге "Челси" разгромил "Арсенал" со счетом – 4:1:

Мхитарян в Армении выступал за "Пюник". В 2009 году он переехал в донецкий "Металлург", а позже стал игроком "Шахтера". В 2013 году армянина подписала дортмундская "Боруссия", заплатив за него 27,5 млн долларов.

Летом 2016 года Мхитарян стал игроком "Манчестер Юнайтед", а в 2018 году перешел в "Арсенал". В составе сборной Армении футболист провел 82 матча, в которых забил 27 мячей.

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