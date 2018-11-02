Экс-игрок Динамо рассказал о конфликте Шевченко и Рианчо в сборной Украины

Сегодня, 09:53

Испанский тренер должен был помочь украинцу на первых порах

Рауль Рианчо. Фото ФФУ
Рауль Рианчо. Фото ФФУ

Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко рассказал о конфликте между главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и его помощником Раулем Рианчо. Напомним, испанский тренер покинул сборную Украины в июне, а на следующий день присоединился к тренерскому штабу московского "Спартака". Сейчас он исполняет обязанности главного тренера российской команды.

"Рианчо всегда стремился все делать сам. Хотел всем командовать и всем руководить, хотя главным тренером является Шевченко. Сначала Рианчо ему помогал, вводил в курс дела, они давно знакомы. Но потом Андрей понял, что в команде должен быть один главный тренер. Остальные должны ему помогать, а не мешать. В итоге произошел конфликт интересов. Пошел такой вот расбаланс... Рианчо хотел, чтобы игроки тренировались по его методикам. В итоге ФФУ встала на сторону Шевы.

Его взяли, чтобы он на первых порах помог освоиться Шевченко. Опыта у испанца было побольше. Когда Шева уже адаптировался к новой роли, нотации испанца уже оказались не нужны. Есть же главный тренер, все должно быть подчинено его требованиям.

Но у Рианчо почему-то было свое видение ситуации. Испанец всегда стремился стать первым тренером. Что ж, пусть теперь покажет себя в "Спартаке". Дорвался", – рассказал Саленко.

Без Рианчо сборная Украины успешно выступила в Лиге наций и досрочно выиграла сою группу. В следующем сезоне турнира Украина выступит в числе сильнейших команд Европы.
футбол, Андрей Шевченко, Сборная Украины, Рауль Рианчо

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Источник:

СЭ

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