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Экс-игрок "Динамо" Владислав Калитвинцев подписал контракт с аутсайдером чемпионата Украины

Сегодня, 19:07

Ранее Владислав на правах аренды выступал за чешский "Слован", одесский "Черноморец" и луганскую "Зарю"

Владислав Калитвинцев
Владислав Калитвинцев. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Экс-игрок "Динамо" Владислав Калитвинцев подписал контракт с аутсайдером чемпионата Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/966/6ed/5c79666ed5d91.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/966/6ed/5c79666ed5d91.jpg Футбол Ранее Владислав на правах аренды выступал за чешский "Слован", одесский "Черноморец" и луганскую "Зарю"

26-летний украинский полузащитник Владислав Калитвинцев подписал контракт с киевским "Арсеналом". Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/2019. Калитвинцев может дебютировать за "Арсенал-Киев" уже воскресенье, 2-го марта, в матче 20-го тура чемпионата Украины против донецкого "Олимпика". Начало встречи в 14:00.

Последним клубом Калитвинцева было киевское "Динамо", которое он покинул в январе, получив статус свободного агента. В текущем сезоне Калитвинцев появлялся на поле лишь однажды, сыграв 19 минут в матче 7-го тура Премьер-лиги против "Карпат" (0:2).

Владислав – сын знаменитого игрока "Динамо" 90-х Юрия Калитвинцева. Он является воспитанником клуба и самым молодым игроком, дебютировавшим в основном составе. Впервые он появился на поле в составе первой команды в 17 лет и 4 месяца.

Ранее Владислав на правах аренды выступал за чешский "Слован", одесский "Черноморец" и луганскую "Зарю".

Ранее мы писали, что Игорь Леонов стал главным тренером "Арсенала". Тренер должен спасти клуб от вылета из Премьер-лиги. Правда, пока у него это не особо получается – в стартовом туре весенней части чемпионата "Арсенал" проиграл "Десне". Сейчас команда находится на последнем месте в турнирной таблице.

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Тег чемпионат Украины, Арсенал Киев, Владислав Калитвинцев

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Источник:

SportArena

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