Экс-игроку "Реала" грозит пять лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов

Сегодня, 15:05

Алонсо обвиняют в совершении экономических преступлений в 2010, 2011 и 2012 годах

Хаби Алонсо. Фото AFP
Хаби Алонсо. Фото AFP

Испанская прокуратура потребовала приговорить бывшего игрока мадридского "Реала" Хаби Алонсо к пяти годам заключения за уклонение от уплаты налогов, сообщает газета El País.

По мнению отдела по экономическим преступлениям прокуратуры Мадрида, Алонсо совершил экономические преступления в 2010, 2011 и 2012 годах. По мнению прокуратуры, сумма уклонения от уплаты налогов за три года составляет два миллиона евро.

Кроме того, прокуратура потребовала аналогичные сроки наказания для налогового консультанта футболиста Ивана Сальдуа Аскуэнага и руководителя фирмы Kardazli Comercio Serviços de Consultoría e Investimentos LDA Игнаси Маэстре Касанова.

Кроме того, каждый из них должен выплатить штраф в размере четырех миллионов евро, а также совместно внести в налоговые органы более двух миллионов евро из-за нанесенного экономического ущерба.

Напомним, что Хаби Алонсо завершил карьеру в конце прошлого сезона. В составе сборной Испании Алонсо победил на чемпионате мира 2010 года и дважды выиграл чемпионат Европы в 2008 и 2012 годах.

На клубном уровне, кроме "Баварии", он выступал за "Реал Сосьедад", "Эйбар", "Ливерпуль" и мадридский "Реал". Алонсо является двукратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании и Германии, обладателем Суперкубка УЕФА и других трофеев.
налоги, футбол, Хаби Алонсо

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Р-спорт

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