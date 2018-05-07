Экс-нападающий сборной Украины отсудил у "Ростова" 40 миллионов

Украинский нападающий Марко Девич отсудил у "Ростова" почти 40 миллионов рублей. В январе 2017 года нападающий подписал с ростовчанами контракт на полтора года, но уже в июне договор расторгли по обоюдному согласию.

Сразу после расторжения договора футболист обратился в ФИФА и обвинил клуб в неправомерных действиях. В итоге игрок выиграл суд.

За "Ростов" Девич провел всего 6 матчей. Таким образом, каждый его выход на поле обошелся дончанам в 6,5 миллиона рублей. На данный момент Девич выступает за клуб из Лихтенштейна "Вадуц". Контракт с 34-летним форвардом, забившим 7 мячей в 35 матчах за сборную Украины, рассчитан до лета 2018 года.

В чемпионате Украины Марко Девич выступал за "Волынь", "Металлист" и "Шахтер", после чего играл в российском чемпионате за "Рубин" и "Ростов".

Ранее мы сообщали, что Марко Девич имел вариант продолжения карьеры в чемпионате Израиля, но не смог произвести впечатление на тренерский штаб "Хапоэля" из Беэр-Шевы.

В начале прошлого года Девич говорил, что не хочет играть в украинской Премьер-лиге из-за ее якобы низкого уровня.