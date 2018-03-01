Экс-нападающий сборной Украины подписал контракт с "Вентспилсом"

Алексей Антонов в текущем сезоне выступал за "Черноморец"

Украинский нападающий Алексей Антонов заключил соглашение с латвийским "Вентспилсом". Никакие детали соглашения не разглашаются.

Последним клубом 31-летнего футболиста был одесский "Черноморец". Ранее Антонов также выступал за "Днепр", "Кубань", "Металлист", "Зарю", "Ильичевец", "Кривбасс", "Актобе" и "Дьирмот". Также на его счету два матча в составе национальной сборной Украины.

В текущем сезоне Алексей Антонов провел за "Черноморец" в чемпионате Украины семь поединков и результативными действиями не отличился.

По итогам минувшего сезона "Вентспилс" занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Латвии.

Ранее мы писали, что "Черноморец" усилился сразу четырьмя игроками. Соглашение с клубом подписали голкипер Андрей Новак, защитник Иван Бобко, хавбеки Юрий Романюк и Артем Чорний.

Кроме того, одесситы заключили контрактные соглашения с двумя бразильскими футболистами – форвардами Гути и Сильвио.

Напомним, что в конце прошлого года "Черноморец" расстался с тренером, который вытянул клуб со дна турнирной таблицы. На смену Олегу Дулубу пришел Константин Фролов.