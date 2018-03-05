Экс-тренер "Лилля" решил отсудить у клуба деньги, но в итоге оказался должен сам
Марсело Бьелса выплатит своему бывшему клубу 300 тысяч евро за необоснованный иск
Бывший главный тренер "Лилля" Марсело Бьелса по решению суда выплатит французскому футбольному клубу 300 тысяч евро за необоснованный иск, сообщает агентство AFP.
В декабре "Лилль" расторг контракт с Бьелсой из-за нарушений аргентинским специалистом контрактных обязательств. Бьелса подал в суд на клуб, требуя почти 18 миллионов евро в качестве компенсации, что привело бы к началу процедуры банкротства "Лилля".
Суд в итоге отклонил иск Бьелсы, постановив, что аргентинский специалист "злоупотребил правом на иск".
В Лилле 13 марта состоится еще один суд между Бьелсой и "Лиллем", на котором аргентинец будет оспаривать причины своего увольнения.
В турнирной таблице чемпионата Франции "Лилль" после 28 туров занимает предпоследнее, 19-е место. В активе команды всего 27 очков.
Отметим, что Бьелса известен своим норовливым характером. Ранее он уволился из "Марселя" после поражения в первом же матче сезона, хотя во время подготовки к сезону был доволен комплектацией команды.
А затем он успел поработать всего два дня в "Лацио", после чего самовольно покинул клуб. Руководство римлян даже обратилось в ФИФА с требованием наказать аргентинца. Свой поступок он объяснил тем, что ему так и не купили ни одного новичка.
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