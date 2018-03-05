Экс-тренер "Лилля" решил отсудить у клуба деньги, но в итоге оказался должен сам

Бывший главный тренер "Лилля" Марсело Бьелса по решению суда выплатит французскому футбольному клубу 300 тысяч евро за необоснованный иск, сообщает агентство AFP.

В декабре "Лилль" расторг контракт с Бьелсой из-за нарушений аргентинским специалистом контрактных обязательств. Бьелса подал в суд на клуб, требуя почти 18 миллионов евро в качестве компенсации, что привело бы к началу процедуры банкротства "Лилля".

Суд в итоге отклонил иск Бьелсы, постановив, что аргентинский специалист "злоупотребил правом на иск".

В Лилле 13 марта состоится еще один суд между Бьелсой и "Лиллем", на котором аргентинец будет оспаривать причины своего увольнения.

В турнирной таблице чемпионата Франции "Лилль" после 28 туров занимает предпоследнее, 19-е место. В активе команды всего 27 очков.

Отметим, что Бьелса известен своим норовливым характером. Ранее он уволился из "Марселя" после поражения в первом же матче сезона, хотя во время подготовки к сезону был доволен комплектацией команды.

А затем он успел поработать всего два дня в "Лацио", после чего самовольно покинул клуб. Руководство римлян даже обратилось в ФИФА с требованием наказать аргентинца. Свой поступок он объяснил тем, что ему так и не купили ни одного новичка.