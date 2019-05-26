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Экс-тренер "Тоттенхэма" спас китайский ресторан от дебоша Пола Гаскойна – СМИ

26 мая, 12:53

Харри Реднапп предотвратил дебош Гаскойна в ресторане в Борнмуте, куда легендарный футболист заявился пьяным

Пол Гаскойн недавно принял участие в матче легенд
Пол Гаскойн недавно принял участие в матче легенд. Фото: Getty Images

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп спас ресторан "1805" в Борнмуте от дебоша бывшего игрока "шпор" и сборной Англии Пола Гаскойна. Как сообщает британское здание The Mirror, 72-летний Реднапп ужинал с женой Сандрой в своем любимом китайском ресторане, когда в помещение ворвался Гаскойн. По словам очевидцев, Газза был пьян и начал устраивать разнос в заведении.

Тогда Реднапп попытался успокоить разбушевавшегося Гаскойна и пригласил того присоединиться к нему и его жене за столиком. Харри заказал для Гаскойна еды, чтобы тот протрезвел. Увидев, что это не имеет эффекта, так как Пол не контролировал себя и продолжал ругаться, Реднапп оплатил счет, посадил Гаскойна в свою машину и отвез 51-летнюю легенду "Тоттенхэма" домой.

На протяжении всей карьеры и по ее окончании Гаскойн имел проблемы с алкоголем, из-за чего неоднократно попадал в скандальные хроники. Его несколько раз помещали в специальную лечебницу, а в 2003 году у Гаскойна было диагностировано биполярное расстройство.

Ранее мы писали, что дочь футболиста-алкоголика Гаскойна взрывает Instagram своими фото. Бьянка Гаскойн не стесняется выставлять свое тело напоказ.

Напомним, что этом сезоне "Тоттенхэм" вышел в финал Лиги чемпионов, победив в ответном полуфинальном поединке "Аякс" на выезде со счетом 3:2

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Тег футболист, Тоттенхэм, Пол Гаскойн, Гарри Реднапп

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Источник:

The Mirror

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