Эксперт: "Кому выгодно удаление Исмаили? Ответ очевиден"

Завтра состоится заседание КДК ФФУ, на котором определят срок дисквалификации для защитника "Шахтера" Исмаили: его удалили в матче за Суперкубок с "Динамо". Однако оправданность "красной" – под сомнением. "Мы покадрово посмотрели этот эпизод. Тотовицкий лежит на газоне. Неожиданно его толкают Кендзера и Кадар. Начинается потасовка. Исмаили выталкивают в лицо. Он пытается высвободиться, и Бурда оказывается на газоне, – сказал глава юридической службы ФК "Шахтер" Андрей Харитончук. – Один матч Исмаили точно пропустит (вчерашний против "Десны". – Ред.), так как отменить красную карточку нельзя. Но нет оснований накладывать дополнительные санкции".

"Когда Бурда сыграл прямой ногой против Фернандо, это 100% красная карточка – судья не увидел. Фол Гармаша на Марлосе в штрафной "Динамо" – опять не увидел. И вдруг арбитр Труханов не просто прозрел, а стал чересчур зрячим: из 15 толкающихся игроков высмотрел самого агрессивного. И кого? Не Кадара, который грубо толкнул лежащего Тотовицкого и спровоцировал конфликт. Не Бурду, который был заведен до предела. А Исмаили! Да я более спокойного игрока в "Шахтере" не знаю, – говорит экс-форвард "горняков" Виктор Грачев. – Тем не менее сама формулировка "удален за агрессивное поведение" тянет на 3-матчевую дисквалификацию. А если вспомнить, что третий из этих матчей выпадает на игру "Динамо" – "Шахтер", то сразу возникает вопрос: "Кому это выгодно?". И ответ очевиден".

Напомним, что киевское "Динамо" обыграло "Шахтер" и завоевало Суперкубок Украины.