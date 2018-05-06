"Эль-Класико" и другие матчи 36-го тура чемпионата Испании: расписание и результаты

5 Мая 2018, 23:44

Все, что нужно знать о 36-м туре испанской Примеры: таблица, расписание матчей, трансляции и результаты

&quot;Барселона&quot; сыграет с &quot;Реалом&quot; в статусе чемпионов. Фото AFP
"Барселона" сыграет с "Реалом" в статусе чемпионов. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Испании пройдет матчи 36-го тура Примеры. Украшением тура станет легендарное "Эль Класико", в котором сойдутся испанские гранды "Барселона" и "Реал". Поединок пройдет в воскресенье и начнется в 21:45  по киевскому времени. Онлайн матча "Барселона" – "Реал" – на нашем сайте.

Напомним, что в прошлом туре "Барселона" досрочно оформила чемпионство после победы над "Депортиво" (4:2). Месси о компания 30 апреля приняли участие в чемпионском параде.

В свою очередь, "Реал" на днях вышел в финал Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая в Киеве. В полуфинале команда Зинедина Зидана в напряженном противостоянии прошла "Баварию" (2:1 на выезде и 2:2 дома). Голы и моменты матча "Реал" – "Бавария" – 2:2 – видео на нашем сайте.

Пятница, 4 мая:

22:00 "Севилья" – "Реал Сосьедад" – 1:0

Суббота, 5 мая:

14:00 "Жирона" – "Эйбар" – 1:4

17:15 "Атлетик" – "Бетис" – 2:0

19:30 "Сельта" – "Депортиво" – 1:1

21:45 "Вильярреал" – "Валенсия" – 1:0

Воскресенье, 6 мая:

13:00 "Малага" – "Алавес" – 0:3

17:15 "Атлетико" – "Эспаньол" – 0:2

19:30 "Лас-Пальмас" – "Хетафе" – 0:1

21:45 "Барселона" – "Реал" Мадрид – 2:2

Понедельник, 7 мая:

22:00 "Леганес" – "Леванте" – Футбол 2

Трансляция матчей чемпионата Испании – на сайте oll.tv в подписке.

Таблица чемпионата Испании:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БАРСЕЛОНА 35 26 9 0 89-23 87
2  АТЛЕТИКО 36 22 9 5 55-20 75
3  РЕАЛ МАДРИД 35 21 9 5 84-39 72
4  ВАЛЕНСИЯ 36 20 7 9 62-37 67
5  БЕТИС 36 18 5 13 56-56 59
6  ВИЛЬЯРРЕАЛ 35 17 6 12 50-41 57
7  ХЕТАФЕ 36 14 10 12 41-32 52
8  СЕВИЛЬЯ 35 15 6 14 43-54 51
9  ЖИРОНА 36 13 9 14 48-57 48
10  ЭЙБАР 36 13 8 15 41-48 47
11  РЕАЛ СОСЬЕДАД 36 13 7 16 63-56 46
12  СЕЛЬТА 36 12 10 14 55-52 46
13  АЛАВЕС 36 14 2 20 37-48 44
14  АТЛЕТИК 36 10 13 13 40-45 43
15  ЭСПАНЬОЛ 36 10 13 13 31-41 43
16  ЛЕГАНЕС 35 11 7 17 29-43 40
17  ЛЕВАНТЕ 35 9 13 13 34-50 40
18  ДЕПОРТИВО 36 6 11 19 35-70 29
19  ЛАС-ПАЛЬМАС 36 5 7 24 23-71 22
20  МАЛАГА 36 5 5 26 23-56 20
чемпионат Испании

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Сегодня|Спорт

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