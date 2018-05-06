"Эль-Класико" и другие матчи 36-го тура чемпионата Испании: расписание и результаты

Все, что нужно знать о 36-м туре испанской Примеры: таблица, расписание матчей, трансляции и результаты

В этот уикенд в чемпионате Испании пройдет матчи 36-го тура Примеры. Украшением тура станет легендарное "Эль Класико", в котором сойдутся испанские гранды "Барселона" и "Реал". Поединок пройдет в воскресенье и начнется в 21:45 по киевскому времени. Онлайн матча "Барселона" – "Реал" – на нашем сайте.

Напомним, что в прошлом туре "Барселона" досрочно оформила чемпионство после победы над "Депортиво" (4:2). Месси о компания 30 апреля приняли участие в чемпионском параде.

В свою очередь, "Реал" на днях вышел в финал Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая в Киеве. В полуфинале команда Зинедина Зидана в напряженном противостоянии прошла "Баварию" (2:1 на выезде и 2:2 дома). Голы и моменты матча "Реал" – "Бавария" – 2:2 – видео на нашем сайте.

Пятница, 4 мая:

22:00 "Севилья" – "Реал Сосьедад" – 1:0

Суббота, 5 мая:

14:00 "Жирона" – "Эйбар" – 1:4

17:15 "Атлетик" – "Бетис" – 2:0

19:30 "Сельта" – "Депортиво" – 1:1

21:45 "Вильярреал" – "Валенсия" – 1:0

Воскресенье, 6 мая:

13:00 "Малага" – "Алавес" – 0:3

17:15 "Атлетико" – "Эспаньол" – 0:2

19:30 "Лас-Пальмас" – "Хетафе" – 0:1

21:45 "Барселона" – "Реал" Мадрид – 2:2

Понедельник, 7 мая:

22:00 "Леганес" – "Леванте" – Футбол 2

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Таблица чемпионата Испании: