"Эль-Класико" и другие матчи 36-го тура чемпионата Испании: расписание и результаты
Все, что нужно знать о 36-м туре испанской Примеры: таблица, расписание матчей, трансляции и результаты
В этот уикенд в чемпионате Испании пройдет матчи 36-го тура Примеры. Украшением тура станет легендарное "Эль Класико", в котором сойдутся испанские гранды "Барселона" и "Реал". Поединок пройдет в воскресенье и начнется в 21:45 по киевскому времени. Онлайн матча "Барселона" – "Реал" – на нашем сайте.
Напомним, что в прошлом туре "Барселона" досрочно оформила чемпионство после победы над "Депортиво" (4:2). Месси о компания 30 апреля приняли участие в чемпионском параде.
В свою очередь, "Реал" на днях вышел в финал Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая в Киеве. В полуфинале команда Зинедина Зидана в напряженном противостоянии прошла "Баварию" (2:1 на выезде и 2:2 дома). Голы и моменты матча "Реал" – "Бавария" – 2:2 – видео на нашем сайте.
Пятница, 4 мая:
22:00 "Севилья" – "Реал Сосьедад" – 1:0
Суббота, 5 мая:
14:00 "Жирона" – "Эйбар" – 1:4
17:15 "Атлетик" – "Бетис" – 2:0
19:30 "Сельта" – "Депортиво" – 1:1
21:45 "Вильярреал" – "Валенсия" – 1:0
Воскресенье, 6 мая:
13:00 "Малага" – "Алавес" – 0:3
17:15 "Атлетико" – "Эспаньол" – 0:2
19:30 "Лас-Пальмас" – "Хетафе" – 0:1
21:45 "Барселона" – "Реал" Мадрид – 2:2
Понедельник, 7 мая:
22:00 "Леганес" – "Леванте" – Футбол 2
Трансляция матчей чемпионата Испании – на сайте oll.tv в подписке.
Таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|35
|26
|9
|0
|89-23
|87
|2
|АТЛЕТИКО
|36
|22
|9
|5
|55-20
|75
|3
|РЕАЛ МАДРИД
|35
|21
|9
|5
|84-39
|72
|4
|ВАЛЕНСИЯ
|36
|20
|7
|9
|62-37
|67
|5
|БЕТИС
|36
|18
|5
|13
|56-56
|59
|6
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|35
|17
|6
|12
|50-41
|57
|7
|ХЕТАФЕ
|36
|14
|10
|12
|41-32
|52
|8
|СЕВИЛЬЯ
|35
|15
|6
|14
|43-54
|51
|9
|ЖИРОНА
|36
|13
|9
|14
|48-57
|48
|10
|ЭЙБАР
|36
|13
|8
|15
|41-48
|47
|11
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|36
|13
|7
|16
|63-56
|46
|12
|СЕЛЬТА
|36
|12
|10
|14
|55-52
|46
|13
|АЛАВЕС
|36
|14
|2
|20
|37-48
|44
|14
|АТЛЕТИК
|36
|10
|13
|13
|40-45
|43
|15
|ЭСПАНЬОЛ
|36
|10
|13
|13
|31-41
|43
|16
|ЛЕГАНЕС
|35
|11
|7
|17
|29-43
|40
|17
|ЛЕВАНТЕ
|35
|9
|13
|13
|34-50
|40
|18
|ДЕПОРТИВО
|36
|6
|11
|19
|35-70
|29
|19
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|36
|5
|7
|24
|23-71
|22
|20
|МАЛАГА
|36
|5
|5
|26
|23-56
|20
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