Еще один шанс Моуринью: на новые покупки ему выделят 100 миллионов

Руководство "Манчестер Юнайтед" пока не собирается увольнять главного тренера Жозе Моуринью. Более того, они поддерживают идею португальца с усилением состава в зимнее трансферное окно. По информации источника, клуб намерен выделить Моуринью 100 миллионов фунтов.

Отмечается, что португальский специалист намеревается пригласить нового защитника, а также еще одного форварда.

Ранее сообщалось, что Моуринью хочет усилить оборону, пригласив Рафаэля Варана из мадридского "Реала". Также тренер рассматривал кандидатуры Жерома Боатенга ("Бавария) и Гарри Магуайра ("Лестер").

Ранее мы писали, что королевская семья Саудовской Аравии может приобрести "Манчестер Юнайтед". Стоимость потенциальной сделки оценивается приблизительно в 4 миллиарда фунтов.

Сейчас клуб находится в кризисе, а СМИ не устают увольнять главного тренера команды Жозе Моуринью. Уже даже известен кандидат на его замену – это экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан. СМИ даже сообщили, что "Манчестер Юнайтед" попросил Зидана отказывать всем клубам, пока не решится вопрос с будущим португальца.