"Эвертон" уволил тренера: в команду может прийти Олег Лужный
По итогам сезона в Премьер-лиге "Эвертон" занял восьмое место и не пробился в еврокубки, Эллардайс уволен
Английский футбольный клуб "Эвертон" на своем официальном сайте объявил об уходе Сэма Эллардайса с поста главного тренера команды. Руководство клуба поблагодарило Эллардайса за работу на протяжении последних семи месяцев, но в долгосрочной перспективе команде нужен новый тренер. По итогам сезона "Эвертон" не смог пробиться в еврокубки.
"От имени председателя и совета директоров я хотела бы поблагодарить Сэма за работу, которую он проделал в "Эвертоне" за последние семь месяцев. В минувшем сезоне Сэм был привлечен в сложное время, чтобы обеспечить нам определенную стабильность, и мы благодарны ему за это. Однако мы приняли решение, что в рамках нашего долгосрочного плана мы назначим нового тренера этим летом и немедленно начнем процесс по его поиску", – заявила член совета директоров Дениз Барретт-Баксендейл.
Сэм Эллардайс, бывший главный тренер сборной Англии, возглавил "Эвертон" в конце ноября 2017 года. При нем "ириски" финишировали на восьмом месте в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 49 очков.
Ранее стало известно, что новым тренером "Эвертона" может стать Арсен Венгер, а его помощником – Олег Лужный.
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|38
|32
|4
|2
|106-27
|100
|2
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|38
|25
|6
|7
|68-28
|81
|3
|ТОТТЕНХЭМ
|38
|23
|8
|7
|74-36
|77
|4
|ЛИВЕРПУЛЬ
|38
|21
|12
|5
|84-38
|75
|5
|ЧЕЛСИ
|38
|21
|7
|10
|62-38
|70
|6
|АРСЕНАЛ
|38
|19
|6
|13
|74-51
|63
|7
|БЕРНЛИ
|38
|14
|12
|12
|36-39
|54
|8
|ЭВЕРТОН
|38
|13
|10
|15
|44-58
|49
|9
|ЛЕСТЕР
|38
|12
|11
|15
|56-60
|47
|10
|НЬЮКАСЛ
|38
|12
|8
|18
|39-47
|44
|11
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|38
|11
|11
|16
|45-55
|44
|12
|БОРНМУТ
|38
|11
|11
|16
|45-61
|44
|13
|ВЕСТ ХЭМ
|38
|10
|12
|16
|48-68
|42
|14
|УОТФОРД
|38
|11
|8
|19
|44-64
|41
|15
|БРАЙТОН
|38
|9
|13
|16
|34-54
|40
|16
|ХАДДЕРСФИЛД
|38
|9
|10
|19
|28-58
|37
|17
|САУТГЕМПТОН
|38
|7
|15
|16
|37-56
|36
|18
|СУОНСИ
|38
|8
|9
|21
|28-56
|33
|19
|СТОК СИТИ
|38
|7
|12
|19
|35-68
|33
|20
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|38
|6
|13
|19
|31-56
|31
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