"Эвертон" уволил тренера: в команду может прийти Олег Лужный

Сегодня, 12:40

По итогам сезона в Премьер-лиге "Эвертон" занял восьмое место и не пробился в еврокубки, Эллардайс уволен

Сэм Эллардайс покидает &quot;Эвертон&quot;. Фото AFP
Сэм Эллардайс покидает "Эвертон". Фото AFP

Английский футбольный клуб "Эвертон" на своем официальном сайте объявил об уходе Сэма Эллардайса с поста главного тренера команды. Руководство клуба поблагодарило Эллардайса за работу на протяжении последних семи месяцев, но в долгосрочной перспективе команде нужен новый тренер. По итогам сезона "Эвертон" не смог пробиться в еврокубки.

"От имени председателя и совета директоров я хотела бы поблагодарить Сэма за работу, которую он проделал в "Эвертоне" за последние семь месяцев. В минувшем сезоне Сэм был привлечен в сложное время, чтобы обеспечить нам определенную стабильность, и мы благодарны ему за это. Однако мы приняли решение, что в рамках нашего долгосрочного плана мы назначим нового тренера этим летом и немедленно начнем процесс по его поиску", – заявила член совета директоров Дениз Барретт-Баксендейл.

Сэм Эллардайс, бывший главный тренер сборной Англии, возглавил "Эвертон" в конце ноября 2017 года. При нем "ириски" финишировали на восьмом месте в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 49 очков.

Ранее стало известно, что новым тренером "Эвертона" может стать Арсен Венгер, а его помощником – Олег Лужный.

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  МАНЧЕСТЕР СИТИ 38 32 4 2 106-27 100
2  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 38 25 6 7 68-28 81
3  ТОТТЕНХЭМ 38 23 8 7 74-36 77
4  ЛИВЕРПУЛЬ 38 21 12 5 84-38 75
5  ЧЕЛСИ 38 21 7 10 62-38 70
6  АРСЕНАЛ 38 19 6 13 74-51 63
7  БЕРНЛИ 38 14 12 12 36-39 54
8  ЭВЕРТОН 38 13 10 15 44-58 49
9  ЛЕСТЕР 38 12 11 15 56-60 47
10  НЬЮКАСЛ 38 12 8 18 39-47 44
11  КРИСТАЛ ПЭЛАС 38 11 11 16 45-55 44
12  БОРНМУТ 38 11 11 16 45-61 44
13  ВЕСТ ХЭМ 38 10 12 16 48-68 42
14  УОТФОРД 38 11 8 19 44-64 41
15  БРАЙТОН 38 9 13 16 34-54 40
16  ХАДДЕРСФИЛД 38 9 10 19 28-58 37
17  САУТГЕМПТОН 38 7 15 16 37-56 36
18  СУОНСИ 38 8 9 21 28-56 33
19  СТОК СИТИ 38 7 12 19 35-68 33
20  ВЕСТ БРОМВИЧ 38 6 13 19 31-56 31
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Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

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