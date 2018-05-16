"Эвертон" уволил тренера: в команду может прийти Олег Лужный

По итогам сезона в Премьер-лиге "Эвертон" занял восьмое место и не пробился в еврокубки, Эллардайс уволен

Английский футбольный клуб "Эвертон" на своем официальном сайте объявил об уходе Сэма Эллардайса с поста главного тренера команды. Руководство клуба поблагодарило Эллардайса за работу на протяжении последних семи месяцев, но в долгосрочной перспективе команде нужен новый тренер. По итогам сезона "Эвертон" не смог пробиться в еврокубки.

"От имени председателя и совета директоров я хотела бы поблагодарить Сэма за работу, которую он проделал в "Эвертоне" за последние семь месяцев. В минувшем сезоне Сэм был привлечен в сложное время, чтобы обеспечить нам определенную стабильность, и мы благодарны ему за это. Однако мы приняли решение, что в рамках нашего долгосрочного плана мы назначим нового тренера этим летом и немедленно начнем процесс по его поиску", – заявила член совета директоров Дениз Барретт-Баксендейл.

Сэм Эллардайс, бывший главный тренер сборной Англии, возглавил "Эвертон" в конце ноября 2017 года. При нем "ириски" финишировали на восьмом месте в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 49 очков.

Ранее стало известно, что новым тренером "Эвертона" может стать Арсен Венгер, а его помощником – Олег Лужный.

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