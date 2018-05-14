Эволюция зарплат тренеров в футболе: рекордсмен по объявлению и китайское сумасшествие

В футболе грядет новый мировой рекорд зарплаты тренера. А мы делаем ретроспективу - с каких денег тренеры начинали и как до этих 23 млн евро дошли.

Рекордсмен по объявлению

В 1925 году лондонский "Арсенал" опубликовал в газете объявление: "Футбольный клуб принимает заявки на замещение вакантной должности менеджера команды. Мы ищем опытного и квалифицированного специалиста. Джентльмены, которые планируют создание команды при помощи больших расходов, нас не интересуют". Подходящим оказался 44-летний Герберт Чепмен, который в двух предыдущих сезонах сделал "Харддерсфилд" чемпионом Англии. В Лондоне ему дали рекордную по тем временам зарплату - 2000 фунтов в год (берем калькулятор инфляции: 116 тысяч на сегодня). На эти деньги можно было купить три квартиры в пригороде Лондона. А игроки, и далеко не худшие, получали в среднем по 300 фунтов в год (17 тысяч на сегодня). Именно в "Арсенале" Чепмен изобрел тактическую схему "дубль-ве". С ним "канониры" впервые в истории выиграли чемпионат Англии (1930/31). Повторили триумф через год, а посреди следующего сезона 55-летний Чепмен скончался от пневмонии, и лондонцы завоевали третье подряд "золото" уже без него.

Чемпион мира

Сборная Англии лишь раз становилась триумфатором мундиаля. Это было на домашнем ЧМ в 1966 году. Тогда командой руководил Альф Рэмзи. В 1963-м его пригласили из "Ипсвича" с сохранением оклада - 4500 фунтов стерлингов в год. Вскоре ставка возросла до £7000, а затем и до £9500 (190 тысяч на сегодня). Хватало уже на четыре квартиры, а средняя з/п по стране была в десять раз меньше (£960). Победа на чемпионате мира принесла Рэмзи бонус в 5 тысяч фунтов, а когда он покидал должность в 1974 году, то получил выплату в £8000 и пенсию - 1200 фунтов в год.

Революционер

Эленио Эррера является изобретателем "катеначчо", "дверного засова" - тактики, основанной на оборонительном футболе и множественных мелких фолах. Он четыре раза становился чемпионом Испании с "Атлетико" и "Барселоной", а с "Интером" трижды выигрывал Серию А, добыл два Кубка европейских чемпионов и два Межконтинентальных кубка. В 1968 году его пригласила "Рома", сделав самым высокооплачиваемым тренером мира с рекордной зарплатой в 223 миллиона итальянских лир (на сегодня это почти 3 "лимона" евро). Тогда как обычный работник автоконцерна Fiat зарабатывал в год где-то 564 тысячи лир, то есть в 400 раз меньше. А через пять лет, в 1973-м, богатейший человек мира Пол Гетти заплатит за своего похищенного в том же Риме внука почти в восемь раз больше - 1,7 млрд лир, и эта история ляжет в основу недавнего кинохита "Все деньги мира". Эррера в Риме добыл лишь Кубок Италии, вступил в конфликт с президентом клуба и вскоре был уволен. Есть предположения, что кроме "катеначчо" Эррера внедрил и активно практиковал употребление футболистами допинга. При нем в "Роме" умер игрок, 25-летний Джулиано Таккола. Причиной назвали сердечную недостаточность, развившуюся на фоне пневмонии. Но в 2004 году Ферруччо Маццола, бывший игрок "Лацио" тех лет, рассказал, что Таккола умер из-за допинга, употребляемого при Эррере.

Сквернословие и предприимчивость

В 1974 году Дон Реви покинул "Лидс" ради сборной Англии, а на его место пригласили Брайана Клафа. Такое решение шокировало общественность, потому что Клаф постоянно в грубой форме критиковал "павлинов", называя футболистов из Лидса "шарлатанами", а команду "гнилой". Сказанное им ранее явно не пошло на пользу - проиграв пять из шести матчей, уже через 44 дня Клаф был уволен. Но за эти полтора месяца он получил рекордную выплату в 98 тысяч фунтов стерлингов (более миллиона по сегодняшним меркам, а в те годы новенькое авто среднего класса стоило в Англии £1600, модный Jaguar E-Type - лишь вдвое больше). В 70-х никто в футболе и близко не имел таких денег. К примеру, уже упомянутый Дон Реви зарабатывал в сборной Англии £25 000 в год. А для дополнительной наживы придумывал изощренные варианты - заставил журналистов заплатить 200 фунтов за интервью с Макдональдом, забившим пять голов в ворота сборной Кипра, назвав это требованием самого футболиста. А когда из-за проваленных отборочных циклов на ЧЕ-1976 и ЧМ-1978 его решили уволить, он продал новость об этом изданию Daily Mail за £20 000. Ну а Брайн Клаф после "Лидса" возглавил "Ноттингем Форрест" и со временем выиграл с "лесниками" два Кубка европейских чемпионов.

Не все сразу

Когда в 1986 году Алекс Фергюссон был приглашен в "Манчестер Юнайтед", ему предложили зарплату значительно меньшую, чем он получал в "Абердине", - 120 000 фунтов в год. Но принял предложение ради мечты. В 2004 году Фергюссон стал самым высокооплачиваемым тренером мира с окладом £4 миллиона в год. А сейчас, после окончания тренерской карьеры, получает от "МЮ" £2 млн - за 20 дней работы в роли посла клуба.

Дотянулись к "лимонам"

Рубеж миллион в год тренеры освоили в 1990-х. Скажем, Арриго Сакки в 1994-м получал в сборной Италии 80 тысяч долларов в месяц (140 млн лир) плюс бонусы. А рекордную зарплату для начала "нулевых" - 3 миллиона фунтов - дали Свен-Йорану Эрикссону, ожидая, что он повторит достижение Альфа Рэмзи и приведет сборную Англии к победе на чемпионате мира-2002. Но на двух ЧМ и одном ЧЕ с Эрикссоном потолком для англичан оказывался четвертьфинал. Зато он успел угодить в секс-скандал, когда его уличили в связи с секретаршей Футбольной ассоциации Фариной Алам.

Узбекистан

В 2009-м Луис Фелипе Сколари, по непонятным сначала причинам, решил покинуть пост тренера "Челси". Вскоре наступила ясность - он возглавил узбекистанский "Бунедкор", установив новый рекорд з/п - 13 миллионов евро за 18-месячный контракт! Там он к своему впечатляющему послужному списку добавил чемпионство Узбекистана. Но спустя год уехал. В "Бунедкоре" иссяк денежный родник. Скажем, игравший там Ривалдо потом заявил, что ему недоплатили 16 млн евро.

Особенная зарплата

В начале футбольного пути, когда Жозе Моуриньо работал ассистентом-переводчиком Бобби Робсона в "Барселоне", он зарабатывал 10 тысяч песет в месяц. Это около 100 долларов! Так рассказывал потом тогдашний вице-президент клуба Жоан Гаспар. Мол, президент Нуньес вообще не хотел оплачивать переводчика Робсону, но тот настоял. Португальцу не хватало денег на аренду жилья, и Гаспар позволил ему жить и питаться в своем отеле бесплатно. Когда Моуриньо доказал свою состоятельность, его ставка была увеличена до 300 тысяч фунтов в год. Чуть ли не первое, что сделал тогда португалец - переехал в тот же комплекс на побережье, где жил Робсон. А первая работа главным тренером - в "Порту" - приносила Моуру €650 000 в год. А уже после триумфа с "Порту" в Лиге чемпионов-2004, какую бы команду ни возглавлял Моуриньо, он везде бил рекорды по з/п и становился самым высокооплачиваемым тренером мира.

В 2005-м Моуриньо получил контракт с "Челси" и 4 мил­лиона фунтов в год. Приняв "Интер" в 2008-м, выбил £7 млн. Работа в "Реале" с 2010-го по 2013-й приносила Жозе 14 млн евро каждый год. Возвращение в "Челси" дало ему на 2 млн больше. За два разрыва соглашения Абрамовичем португалец разжился еще 36 миллионами. Работа в "МЮ" дает ему €17 млн в год, а продлить контракт он готов только в случае существенного повышения. Кроме того, Особенный ежегодно получает порядка 5 миллионов от рекламы. А за пять дней, проведенных в московской ТВ-студии во время ЧМ-2018, пополнит бюджет еще на 1 "лимон".

Китайское сумасшествие

Сейчас рекорд зарплаты футбольного тренера принадлежит Марчело Липпи, который с 2016-го возглавляет сборную Китая и зарабатывает 20,5 миллионов евро в год. За 16 матчей под руководством чемпиона мира-2006 китайцы победили 5 раз, расписали 4 ничьих и 7 раз проиграли. Отбор на мундиаль-2018 китайцы не прошли, не хватило одного очка, чтобы сыграть плей-офф.

Наш рекордсмен

До апреля этого года у шейхов в Саудовской Аравии работал Сергей Ребров. В клубе "Аль Ахли" получал 200 тысяч евро в месяц (2,4 млн в год). Прилично, но почти в десять раз меньше приближающегося мирового рекорда.

Будущий рекордсмен мира

В европейском футболе только один тренер может тягаться в зарплате с Моуриньо. Новоиспеченный чемпион Англии Хосеп Гвардиола готов к продлению соглашения с "МанСити", которое будет приносить ему 23 миллиона евро в год.